Wieder ein Versicherer weniger

21.8.2025

Im Oktober 2024 hatten die Landesschadenhilfe (LSH) und die Ostangler Brandgilde ihren Zusammenschluss für Mitte 2025 angekündigt (VersicherungsJournal 22.10.2024). Inzwischen ist die Fusion vollzogen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) teilte am 20. August mit, dass sie am 15. Juli die Verschmelzung der Landesschadenhilfe Versicherung VaG (übertragendes Unternehmen) und der Ostangler Brandgilde VVaG (übernehmende Gesellschaft) genehmigt habe. Die Verschmelzung erfolgte rückwirkend zum 1. Januar 2025.

Der fusionierte Versicherungsverein trägt den bisherigen Namen der Ostangler, so dass sich die ursprünglichen Kunden der Schleswig-Holsteiner nicht umgewöhnen müssen.

Doch die Marke Landesschadenhilfe bleibt auch. Die neu gegründete Ostangler-Tochter Landesschadenhilfe AG übernimmt als Servicegesellschaft das Personal des Versicherers aus Bad Fallingborstel in Niedersachsen und bleibt den dortigen Kunden und Vermittlern als Ansprechpartner erhalten.