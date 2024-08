Wieder ein Lebensversicherer weniger

28.8.2024

Die Nürnberger Beamten Lebensversicherung AG wurde auf die Nürnberger Lebensversicherung AG verschmolzen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat die Fusion gemäß § 14 Absatz 1 Satz 1 VAG durch Verfügung vom 15. August 2024 genehmigt. Das gab die Aufsicht am Montag bekannt.

Die Nürnberger Beamten hatte sich vor etwa fünf Jahren aus dem Neugeschäft zurückgezogen. Das Neugeschäft auch für die Beamtenzielgruppe lief seitdem nur noch über die Nürnberger Leben (VersicherungsJournal 17.6.2019, 18.6.2019).

Der Bestand an Hauptversicherung ging 2022 laut dem Map-Report 931 „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2022“ (8.11.2023) um 6,8 Prozent auf 36.873 Stück zurück. Die verdienten Bruttobeiträge nahmen mehr als doppelt so stark ab (minus 16 Prozent auf unter 33 Millionen Euro). Die Nürnberger Leben belegte mit 2,28 Milliarden Euro (minus 1,4 Prozent) beziehungsweise mit 2,48 Millionen Hauptversicherungen (minus 0,9 Prozent) den jeweils neunten Rang.

Mit einer Abschlusskostenquote von 4,5 Prozent (plus 1,0 Prozentpunkte) belegte die Nürnberger Beamten Rang 28. Eine Verwaltungskostenquote von 4,0 Prozent (plus 0,8 Prozentpunkte) bedeutete Platz 65. 2022 kam die Nürnberger Beamten mit über fünf Prozent auf die marktweit fünfthöchste Stornoquote (plus 1,8 Prozentpunkte) (20.11.2023).