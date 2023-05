Wie Wefox Deutschland bis Ende des Jahres profitabel werden will

2.5.2023 – Der Versicherungsmakler der Gruppe könnte bald die Gewinnzone erreichen. Das berichtet der neue Deutschlandchef, Günther Blaich, im Gespräch mit dem VersicherungsJournal. Bei der Wefox Insurance stehen dagegen noch notwenige Entscheidungen aus – zum Beispiel wie es in der Kfz-Sparte weitergeht.

Dr. Günther Blaich (47) ist seit dem 1. Februar neuer Deutschlandchef (Country Lead Germany) der Wefox-Gruppe (VersicherungsJournal 7.3.2023). Damit ist er zuständig für das Affinity-Geschäft (Partner-Management) über die Assona GmbH sowie die Versicherungs-Aktivitäten im deutschen Markt. Und er leitet den Versicherungsmakler Wefox Germany GmbH.

Sein Auftrag bei Jobantritt war klar formuliert. Der ehemalige Swiss-Life-Manager (2.9.2019) und geschäftsführende Gesellschafter der Franke und Bornberg Research GmbH (17.12.2020) soll in und mit der Organisation eine strategische Richtungsänderung vollziehen. Heißt, das teils teuer erkaufte Wachstum aufgegeben und die beiden deutschen Einheiten in die schwarzen Zahlen führen.

Wefox Insurance legte bei Beiträgen und Verlusten deutlich zu

Günther Blaich (Bild: Wefox)

Wie der aktuelle Geschäftsbericht für 2022 zeigt, konnte die Wefox Insurance AG (vorher One Versicherung) ihr Beitragsvolumen zwar deutlich steigern, aber eben auch die Einbußen (Medienspiegel 21.4.2023).

Die gebuchten Bruttoprämien des Versicherers stiegen auf 195,9 Millionen Euro (2021: 45,6 Millionen Euro). Der Verlust legte von 22,4 Millionen Euro auf 32,1 Millionen Euro zu. 127,7 Millionen gingen auf das Konto sogenannter Kurzabsenz-Versicherungen (spezielle Variante des Schweizer Versicherungsmarktes), 62,1 Millionen Euro entfielen auf Kfz-Policen, der Rest auf Hausrat und Haftpflicht.

Im Geschäftsbericht weist Wefox darauf hin, dass man alle Produkte im Hinblick auf die Profitabilität analysiert habe. Daraufhin setzte der Versicherer seine Wechsel-Tarife fürs Neugeschäft aus (15.3.2023). Zusätzlich lag die Schaden-Kosten-Quote in der Kfz-Sparte 2022 über 100 Prozent, unterm Strich heißt das, rote Zahlen für den Anbieter.

Den aktuellen Geschäftsbericht als auch die Auswertungen der Vorjahre stellt das Unternehmen auf seiner Webseite zur Verfügung.

Im Exklusivvertrieb arbeitet Wefox mit über 140 Vermittlern zusammen

Das ist, grob skizziert, die Gemengelage, die Blaich bei Amtsantritt vorfand. Den firmeneigenen Versicherungsmakler mit seinem Exklusiv-Angebot an den unabhängigen Vertrieb (9.8.2022, 17.2.2022) sieht er gut aufgestellt. Über 140 Vermittler sind technisch mittlerweile angebunden. „Hier können wir 2023 profitabel werden“, sagt der Manager.

Blaich soll im Maklergeschäft „die IT-Infrastruktur für Vermittler und Kundenservices“ weiterentwickeln, so sein Auftrag. „Wichtig ist mir, die Automatisierung weiter voranzutreiben. Davon hat der Vertrieb am meisten. Schon heute können wir im Maklerportal mittels KI Vermittler bei der Recherche oder der Erstellung von Analysen und Angeboten entlasten.“

Die Wechsel-Tarife rechnen sich nicht mehr. Aufgrund der Inflation und höherer Kosten sind die Angebote nicht rentabel. Dr. Günther Blaich, Wefox Deutschland

Kfz: Privatkunden-Segment „in Prüfung“

Anders gestaltet sich die Ausgangslage bei der Wefox Insurance. Das Kfz-Geschäft sei für die Marschrichtung „Wachstum“ genau das Richtige. „Aber die Wechsel-Tarife rechnen sich nicht mehr. Aufgrund der Inflation und höherer Kosten sind die Angebote nicht rentabel“, so Blaich. Das heißt, für den deutschen Markt seien die Offerten für das Privatkunden-Segment „in Prüfung“.

Anders beurteilt er das Geschäft über Kooperationspartner (Affinity-Bereich), das Wefox als weiteren Baustein seiner Strategie Richtung schwarze Null betrachtet und ab Mai europaweit ausrollen wird. Hier sieht der Deutschlandchef für seinen Markt viel Potenzial.

Das Insurtech sichert in diesem Feld zum Beispiel geleaste Elektro-Fahrräder ab, die Unternehmen ihren Beschäftigten zur Verfügung stellen. Partner sind hier die Leasing-Firmen und spezialisierte Fahrradhändler. Auch die Gamer-Szene, die Spielen in virtuellen Welten als Sport betrachtet, hat der Manager im Blick.

Die Absicherung der Ausrüstung (Hard- und Software), Zubehör und Komponenten läuft ebenfalls über Fachverkäufer. Als Klassiker in diesem Geschäftsfeld über Unternehmen bezeichnet Blaich die Garantie-Verlängerungspolice über den Elektrofachmarkt des Vertrauens für braune und weiße Ware.

Wefox peilt 2024 die Gewinnzone an

Mit den genannten Maßnahmen, Neuausrichtung der Kfz-Sparte und Ausbau des Geschäfts über Kooperationspartner, soll der Versicherer in Deutschland den Sprung in die Profitabilität schaffen. Über seine Fortschritte für Produktgeber und Versicherungsmakler von Wefox berichtet Blaich an Peter Huber, Chief-Insurance-Officer (20.8.2021).

Dazu gehört aber auch „ein Umdenken und diverse Veränderungen in der Organisation“, wie der neue Deutschlandchef es vorsichtig formuliert. Denn die Änderung der Strategie, vom kostenintensiven Wachstum hin zum Geld verdienen, sei für jedes Unternehmen ein Kraftakt.

Umso mehr, da Blaich nicht besonders viel Zeit für die Wende bleibt. Ab dem 1. Januar 2024 soll Wefox in Deutschland schwarze Zahlen schreiben.