Wer Preiserhöhungen während des Rechtsstreits tragen muss

4.5.2020 – Ist die Höhe des Schadenersatzes strittig, so gehen bis zur gerichtlichen Klärung eintretende Preissteigerungen zu Lasten des Schädigers. Das hat der Bundesgerichtshof im Falle einer Autofahrerin entschieden, die den Schadenersatz gemäß Gutachten geltend gemacht hatte.

Eine Frau hatte am 9. Dezember 2016 einen Verkehrsunfall erlitten. Bei dem wurde ihr Auto beschädigt. Ihr Sachverständiger kalkulierte Reparaturkosten in Höhe von 5.080 Euro. Die Haftpflichtversicherung des Unfallgegners erkannte die Schadenersatzpflicht laut dem Gutachten grundsätzlich an.

Sie zahlte am 20. Januar 2017 aber nur 3.600 Euro. Kosten für die Lackierung des Dachraums und die Beilackierung der Tür, für die Sichtprüfung, Verbringungskosten und UPE-Aufschläge zu übernehmen lehnte sie ab. Zudem verwies sie auf die niedrigeren Stunden-Verrechnungssätze einer nicht markengebundenen Fachwerkstatt.

Bundesgerichtshof akzeptiert Verweis auf billigere Werkstatt

Daraufhin klagte die Geschädigte auf den Differenzbetrag von 1.481 Euro plus Nebenforderungen. Das Amtsgericht Homburg erkannte davon am 17. Juli 2018 (23 C 84/17 (20)) 206 Euro und die Nebenforderungen an. In der Berufung hat das LG Saarbrücken am 1. März 2019 (13 S 119/18) der Klägerin zudem 92 Euro UPE-Aufschläge zuzüglich Zinsen zugesprochen.

Doch das reichte der Autofahrerin nicht. Mit dem Verweis auf die niedrigeren Stunden-Verrechnungssätze einer nicht markengebundenen Werkstatt war sie nicht einverstanden. Sie verlangte über die bisherigen Zahlungen hinaus weitere 930 Euro nebst Zinsen. Der Bundesgerichtshof urteilte darüber am 18. Februar 2020 (VI ZR 115/19).

Für die Richter waren allerdings keine Umstände ersichtlich, die der Zumutbarkeit der Reparatur in der günstigeren Werkstatt entgegenstünden. Die Reparatur dort entspreche vom Qualitätsstandard her einer Reparatur in einer markengebundenen Werkstatt und müsse daher im Rahmen der Schadenminderungs-Pflicht gemäß § 254 Abs. 2 BGB akzeptiert werden.

Preiserhöhungen gehen bedingt zu Lasten des Kfz-Versicherers

Dabei seien die Stunden-Verrechnungssätze dieser Werkstatt zugrunde zu legen, wie sie auch von der Beklagten in ihrer Zahlung vom 20. Januar 2017 berücksichtigt worden seien. Eine erst danach erfolgte Preiserhöhung des Reparaturbetriebes muss der Autoversicherer nicht übernehmen.

Bei der fiktiven Schadensberechnung sei für die Bemessung des Schadensersatzanspruchs „der Zeitpunkt der vollständigen Erfüllung, verfahrensrechtlich regelmäßig der Zeitpunkt der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung maßgeblich“. Vorher eintretende Preissteigerungen gingen daher in der Regel zu Lasten des Schädigers.