Wefox will mit neuem Manager im Maklergeschäft angreifen

17.12.2018

Torsten Richter (46) ist seit Anfang Dezember neuer Head of Sales der Wefox Germany GmbH. In der neu geschaffenen Funktion soll er unter anderem das Maklergeschäft ausbauen. Er soll sich dabei vor allem um die Anbindung von Maklern an die Serviceplattform (VersicherungsJournal 3.3.2016) kümmern, teilte das Berliner Insurtech am Montag mit.

Richter wechselt von der Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland zu Wefox. Dort war der gelernte Bankkaufmann zuletzt in der Funktion eines Regionalmanagers beschäftigt. Zuvor war er seit 2009 in verschiedenen Vertriebsfunktionen für die Swiss Life tätig. Weitere Karrierestationen waren die Gothaer Invest- und Finanzservice GmbH, The Hartford Financial Services Group, die Morgan Stanley Bank sowie Cominvest (inzwischen eine Marke der Comdirect Bank AG).

Torsten Richter (Bild: Wefox)

Das Insurtech Wefox wurde Ende 2014 unter der Marke Finance Fox in der Schweiz gegründet. Die Serviceplattform will Kunden, Maklern und Versicherern helfen, Produkte sowie Geschäftsprozesse effizient zu verwalten. In Deutschland ist man seit Oktober 2015 aktiv, in Österreich seit März 2017.