Wefox stellt Deutschland-Vertrieb neu auf

9.8.2022 – Das Insurtech der Unternehmensgruppe gründet in Berlin eine eigene Niederlassung, zieht im Backoffice neue Strukturen ein, verstärkt sein Personal und wird im Herbst Bipro-Normen umsetzen. Damit sollen neue Geschäftspartner wie externe Vertriebe, Assekuradeure und große Unternehmenskunden erreicht werden.

Die Wefox Insurance AG professionalisiert ihre Vertriebsorganisation. Um das Geschäft mit Mehrfachagenten, Assekuradeuren und Affinity-Partnern aufzunehmen, gründete der Versicherer mit Sitz in Lichtenstein eine eigene Niederlassung für Deutschland.

Unternehmenssitz ist in Berlin am Potsdamer Platz. Zehn Vertriebsmitarbeiter, die auch die Makler betreuen, sind bereits eingezogen. Operativ startet die Niederlassung am 1. September.

Deutsche Niederlassung ist rechtlich notwendig

Christian Botsch (Bild: Wefox)

Verantwortlich für Deutschland ist der Hauptbevollmächtigte Alexander Steiner, seit Jahresanfang im Amt (VersicherungsJournal 20.1.2022).

Ihm zur Seite steht Vertriebschef Christian Botsch, der im Vorjahr als Verantwortlicher für die externen Vertriebe von der Zurich Gruppe Deutschland zu dem Insurtech kam (18.10.2021).

Unter dem Dach der Wefox Holding AG agieren der Versicherungsmakler Wefox Germany GmbH und die Wefox Insurance AG (vorher One Versicherung).

Die neuen Büros am Potsdamer Platz sind eine notwendige Voraussetzung für den Ausbau des Deutschlandgeschäfts. „Für die Erschließung weiterer Vertriebswege benötigen wir rechtlich eine deutsche Niederlassung“, erklärt Botsch.

Von den neuen Strukturen werden auch Makler profitieren

Um große Vertriebseinheiten vom Portfolio des Digitalversicherers zu überzeugen, wird das Backoffice jetzt personell verstärkt. Persönliche Ansprechpartner, die es bisher nur für Makler gab, werden auch für strukturierte Vertriebe, Kooperationspartner und Assekuradeure eingesetzt.

Im Herbst sollen schrittweise die erforderlichen Bipro-Normen umgesetzt werden und dann live gehen. „Von diesen Schritten profitieren auch die Makler, die bereits mit uns zusammenarbeiten“, sagt Botsch. Aktuell zählt Wefox in Deutschland nach seiner Aussage rund 3.000 Vermittler zu seinen Vertriebspartnern.

Die Ziele für die neue Niederlassung bis Jahresende: Erste strategische Kooperationen mit Vertriebsgesellschaften und deutschen Assekuradeuren schließen. Das Affinity-Geschäft ausbauen, beispielsweise um Automotive und Retail. „Für das Sachgeschäft wollen wir drei oder vier größere Vertriebseinheiten für funktionierende Kooperationen gewinnen“, kündigt Botsch an.

Dafür holte der Vertriebschef Björn Kirsch, einen ehemaligen Vertriebsdirektor von der Zurich, ins Boot. Auch die Produktwelt soll für das geplante Wachstum erweitert werden. In den kommenden Wochen will das Unternehmen eine Wohngebäude- sowie eine Unfallpolice auf den Markt bringen.