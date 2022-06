Wefox holt Finanzexpertin an Bord

9.6.2022

Die Wefox Insurance AG beruft Hanna Jacobsson als nicht-exekutive Direktorin in den Vorstand des Unternehmens. Die Managerin übernimmt mit sofortiger Wirkung den Vorsitz des internen Prüfungsausschusses des Insurtechs.

Die Aktuarin ist eine ausgewiesene Führungskraft im Finanzbereich. Sie war zunächst als stellvertretende Finanzchefin (CFO) bei der Skandia Lebensversicherung und als Group-CFO bei Nordea Life and Pensions tätig. Später erweiterte sie ihren Aufgabenbereich und wechselte als Chief Risk Officer zu dem Bezahldienstleister Klarna.

Die Ernennung von Jacobsson soll unterstreichen, dass die Berliner ihre ambitionierten Wachstumspläne in Richtung Profitabilität weiter vorantreiben, so Gründer und Unternehmenschef Julian Teicke in einer Mitteilung.

Julian Teicke (Bild: Wefox).

Nach Aussage des Wefox-Chefs soll das Unternehmen bis 2030 rund 100 Milliarden US-Dollar erwirtschaften (VersicherungsJournal 18.10.2021). Um die Pläne realisieren zu können, sammelte Teicke von Investoren die Rekordsumme von etwa 533 Millionen Euro ein (2.6.2021). Das Kapital fließt in Technik, neue Produkte und in den Ausbau des Managements (28.6.2021, 20.8.2021).