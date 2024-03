Wefox-Chef Julian Teicke macht an der Spitze Platz für Mark Hartigan

6.3.2024 – Das Insurtech hat Executive Chairman Mark Hartigan zum Chief Executive Officer ernannt. Mitbegründer Julian Teicke zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück, will in Strategiefragen aber weiterhin mitmischen.

Führungswechsel bei der Wefox-Gruppe: Julian Teicke wechselt nach neun Jahren an der Spitze des Unternehmens in die nicht-exekutive Rolle des President on the Board. Executive Chairman Mark Hartigan steigt mit heutigem Datum zum Chief Executive Officer auf.

Mark Hartigan (Bild: Wefox)

Teicke wird zudem weiterhin als Vice Chairman fungieren. Dies teilte das Insurtech am Mittwochmorgen gegenüber der Presse mit.

Führungspositionen bei der Zurich

Hartigan kam im Herbst 2023 als Aufsichtsratsvorsitzender zu Wefox. Die Personalie sorgte bereits damals für Aufsehen, da der Manager wegen hoher Boni in der Kritik stand (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.10.2023).

Der Absolvent des King\′s College London startete im Finanzdienstleistungssektor nach eigenen Angaben als Makler. Zu seinen beruflichen Stationen zählen Führungspositionen bei der Zurich Insurance Group AG.

Dort war der heute 60-Jährige als CEO im Bereich Lebensversicherung und als Leiter Operations der Region Europa, Naher Osten und Afrika tätig. Zudem führte er als CEO die Geschäfte von Zurich Global Life in der Region Asien-Pazifik und Naher Osten und war verantwortlich für das regionale Geschäft in Europa.

Unterstützung von Unternehmensgründern

Teicke (37) will sich laut der Pressemitteilung künftig verstärkt auf strategische Themen des Insurtechs fokussieren und gleichzeitig „einer anderen Leidenschaft“ widmen, wie er in der Pressemitteilung zitiert wird, nämlich der Unterstützung von Unternehmensgründern.

„Ich möchte ihnen die Möglichkeit geben, ihre großen Träume zu verwirklichen und marktführende Unternehmungen aufzubauen“, kommt der Wefox-Mitbegründer zu Wort.

Nächste Wachstumsphase

„Nach unserem beeindruckenden Wachstum und der Ausrichtung auf langfristige Profitabilität mit unserem herausragenden Wefox-Team ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um die operative Leitung des Unternehmens an eine neue Führung zu übergeben, die den Fokus auf die weitere Umsetzung der Strategie legt“, sagt Teicke zum Wechsel.

Hartigan werde als neuer Executive Chairman und CEO zusammen mit dem aktuellen Führungsteam das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase führen, heißt es gegenüber der Presse.

Beim Insurtech dreht sich immer wieder das Personalkarussell (5.10.2023). Zuletzt ist Rocco Strauß bei der Wefox Germany GmbH ab- (20.10.2023) und Dominik Ulrich (43) als neuer Chief Risk Officer bei der Wefox Holding AG aufgesprungen (21.2.2024).

Endspurt in die Gewinnzone

Im vergangenen Jahr vollzog das Unternehmen einen strategischen Richtungsschwenk und schränkte den Geschäftsbereich stark ein (2.8.2023). In Deutschland wurden Vermittler und Kunden darüber informiert, dass bestimmte Policen nicht verlängert werden (12.10.2023).

Vor wenigen Tagen berichtete die Redaktion von Versicherungswirtschaft-heute.de, dass Wefox „es auf den letzten Drücker in die Gewinnzone“ geschafft hat (Medienspiegel 4.3.2024).

Das Insurtech wurde 2015 von Teicke, Fabian Wesemann und Dario Fazlic gegründet. Als Ziel war ausgegeben worden, „die Versicherungsindustrie vollständig zu digitalisieren und so alle Akteure auf einfachem Wege zusammenzubringen“.

Im vergangenen Jahr wurde eigenen Angaben zufolge ein Umsatz von rund 800 Millionen US-Dollar (735,44 Millionen Euro, Stand 6. März 2024) erwirtschaftet. Derzeit werden knapp drei Millionen Kunden in Deutschland, Österreich, Italien, Polen, den Niederlanden und der Schweiz betreut. Man sei mit 4,5 Milliarden US-Dollar (knapp 4,14 Milliarden Euro, Stand 6. März 2024) bewertet, heißt es.