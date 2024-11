Wefox-Chef Joachim Müller und ein Investor steigen bei Konzept & Marketing ein

21.11.2024 – Oakley Capital und Joachim Müller investieren in den Assekuradeur. Sie wollen ihn „dabei unterstützen, das Produktangebot zu erweitern, den Vertrieb weiter zu stärken und weitere M&A-Möglichkeiten zu verfolgen.“ Welche Rolle der Altgesellschafter Scira behält, bleibt vorerst unklar. Ebenso, ob Müller bei Wefox bleibt.

Der Private-Equity-Investor Oakley Capital hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass er über seinen Oakley Capital Fund V in die Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH (K&M) investiert.

Dies erfolge gemeinsam mit Joachim Müller. Der war früher in führenden Position im Allianz-Konzern tätig und ist seit September Vorstandsvorsitzender der Wefox Holding AG (VersicherungsJournal 20.9.2024). Bei K&M soll er als „Chairman“ mit dem bisherigen Managementteam zusammenarbeiten. Ob er den Chefposten bei Wefox deswegen aufgibt, wurde nicht mitgeteilt.

Joachim Müller (Bild: Allianz)

Zu dem Umfang des Investments insgesamt und welche Geschäftsanteile Oakley und Müller übernehmen, wurde nichts erklärt. Während die Investoren von einem „Erwerb“ sprechen, der noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll, ist bei dem Assekuradeur von einer „Partnerschaft“ die Rede.

Konzept & Marketing ist bei Versicherungsmaklern beliebt

K&M ist als Assekuradeur mit Schwerpunkt Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen für Privatkunden aktiv. Der Vertrieb erfolgt über unabhängige Vermittler. In Vergleichen erreicht das Unternehmen regelmäßig Spitzenplatzierungen. So gewann es beispielsweise den Asscompact-Award Maklerservice in der Schaden- und Unfallversicherung (13.11.2024).

Das Unternehmen gehört bisher zu 100 Prozent der Scira Unternehmensberatungs GmbH. Die war auch als Beteiligte an der gescheiterten Gründung des Versicherers Flypper in Erscheinung getreten (VersicherungsJournal 9.1.2020). Welche Anteile Scira an K&M nach dem Einstieg der Investoren noch behält, wurde nicht mitgeteilt.

Mehrheitsgesellschafter der Scira mit 80 Prozent Anteil ist der Rechtsanwalt John David Scharnofske (61). Weitere Gesellschafter sind K&M-Geschäftsführer Mario Brehme (53) (zwölf Prozent) und Marcel Lütterforst (43), der als Prokurist bei K&M ist (acht Prozent).

Oakley und Joachim Müller wollen Wachstum

Die neuen Gesellschafter sehen für den Assekuradeur ein „erhebliches Wertschöpfungspotenzial“. Sie wollen „K&M dabei unterstützen, das Produktangebot zu erweitern, den Vertrieb weiter zu stärken und weitere M&A-Möglichkeiten zu verfolgen.“

Müller sieht „große Chancen, einen führenden Anbieter im deutschen Versicherungsmarkt zu entwickeln, indem wir Exzellenz im Underwriting und Vertrieb mit moderner Technologie verbinden“.