Wechsel an der Spitze von Euler Hermes Deutschland

3.9.2021

Der Kreditversicherer Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA bekommt einen neuen Chef. Milo Bogaerts (52) übernimmt zum 1. Oktober von Ron van het Hof (55), der seit Mai 2015 CEO der Allianz-Tochter ist. Gleichzeitig wird der Bogaerts Vorstandsvorsitzender der Euler Hermes AG, die unter anderem für die Exportkreditgarantien im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland zuständig ist.

Bogaerts kam 1998 als Account Manager ins Unternehmen und wurde 2000 Direktor für die Interpolis Kreditversicherung. Nach einer Zwischenstation kehrte er 2012 zurück, zunächst als CEO in den Niederlanden, später als Regionaldirektor für Market Management, Commercial und Distribution für die Region Nordeuropa und ab 2017 als CEO in Großbritannien und Irland. Zuletzt war Bogaerts CEO in der Region Nordeuropa.

Ron van het Hof

Milo Bogaerts

Van het Hof wird sich nach neun Jahren bei Euler Hermes und knapp 15 Jahren im Allianz-Konzern zum 30. September von seinen aktiven Managementpositionen zurückzuziehen. Dies geschehe im besten gegenseitigen Einvernehmen, auf eigenem Wunsch und aus privaten Gründen, heißt es in einer Presseerklärung.

Der Manager hat in den vergangenen Jahren die größte Euler-Hermes-Einheit geprägt. Er sei maßgeblicher Treiber hinter dem Schutzschirm für die deutsche Wirtschaft in der Corona-Pandemie gewesen, heißt es (VersicherungsJournal 17.4.2020). Nach einem knapp einjährigen Sabbatical werde van het Hof neue berufliche Herausforderungen ausloten. Bevor er in die Dienste der Allianz trat, war er viele Jahre in Führungspositionen im Gothaer-Konzern tätig (11.12.2006, 19.02.2003).