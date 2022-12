VZHH: Proxalto lässt Kundin monatelang ohne Rentenzahlung sitzen

16.12.2022 – Die Beratungsstelle macht den Fall einer Versicherten öffentlich, die fast ein Jahr lang keine Rentenzahlungen von Proxalto erhalten hat. Damit möchten die Verbraucherschützer herausfinden, ob weitere Kunden betroffen sind.

Die Verbraucherzentrale Hamburg e.V. (VZHH) ruft Versicherte der Proxalto Lebensversicherung AG zur Mitarbeit auf, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Beratungsstelle sammelt Beschwerden gegen das Unternehmen.

Hintergrund ist der Fall einer Verbraucherin, die nach Angaben der VZHH von Oktober 2021 bis September 2022 keine Zahlungen aus ihrer Rentenversicherung erhalten hatte. Der Kundin stehen aus dem Vertrag monatlich 467 Euro zu.

Fehler der Proxalto wiederholte sich

Proxalto habe auf schriftliche Aufforderungen nicht reagiert. Erst als sich die Verbraucherzentrale einschaltete, wurden die ausstehenden Renten plus Verzugszinsen gezahlt, wird berichtet. Als Ursache sei von Proxalto ein interner Dokumentationsfehler genannt worden.

Allerdings wurde der Kundin nur einen Monat später erneut keine Rente überwiesen. Diesmal begründete die Run-off-Gesellschaft den Fauxpas mit einem individuellen Fehler in der Sachbearbeitung, so die Hamburger. Wieder intervenierte die VZHH. Die Kundin erhielt neben 467 Euro nun auch zehn Euro als Entschädigung.

Suche nach weiteren Betroffenen

„Die zehn Euro Wiedergutmachung erscheinen angesichts dieser schwerwiegenden Fehler wie ein schlechter Witz“, wird Sandra Klug von der Verbraucherzentrale Hamburg zitiert. „Es ist nicht zu entschuldigen, dass einer Kundin fast ein Jahr lang keine Rente ausgezahlt wird und die Mahnungen der Verbraucherin im Versicherungs-Nirvana verhallen“, ärgert sie sich.

Die Beratungsstelle fordert Versicherte, die mit ihrer Renten- oder Lebensversicherung vergleichbare Erfahrungen gemacht haben, dazu auf, unter der E-Mail-Adresse versicherungen@vzhh.de ihren Fall zu schildern. Die Verbraucherschützer möchten herausfinden, ob weitere Kunden betroffen sind, heißt es.

Lob von Assekurata für Run-off-Unternehmen

Kürzlich hat die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH in einer Studie den Run-off-Unternehmen in Deutschland gute Noten ausgestellt (VersicherungsJournal 13.12.2022). Die Plattformen würden im Vergleich zum Markt überdurchschnittlich hohe Erträge erwirtschaften. Zudem blieben die Kunden den Gesellschaften im Wesentlichen treu.

Die Proxalto, die zur Viridium Holding AG gehört, steigerte laut der Analyse ihre Rohüberschuss-Quote innerhalb von drei Jahren um 16,14 Prozentpunkte von 14,82 Prozent in 2018 auf 30,96 Prozent in 2021. Die Zahl der Verträge schrumpfte von 3,40 Millionen in 2020 auf 3,20 Millionen im vergangenen Jahr.

Kritik aus der Maklerschaft

Die nackten Zahlen widersprechen offensichtlich persönlichen Erfahrungen. „Wenn man sich bei Pools und Kollegen umhört, dann ist das Ergebnis der Run-off-Gesellschaften katastrophal. Sei es bezüglich der Auszahlungsmodalitäten oder auch der Informationspolitik“, reagierte Makler Michael Schmid in einem Leserbrief auf die Assekurata-Studie (13.12.2022).

Und nannte die jetzt am Pranger der VZHH stehende Gesellschaft: „Wir selbst versuchen bei Proxalto seit Monaten, ein Berufsunfähigkeit-Angebot für einen Kunden zu bekommen, um eine Nachversicherung wegen Eheschließung wahrzunehmen. Der Tenor nach verschiedenen Schreiben und Telefonaten war: ‚Eigentlich können wir das nicht und sind damit völlig überfordert, ein Angebot zu erstellen!‘“, so Schmid.

Auf die Frage, wie es im Leistungsfall aussehen würde, sei die Antwort gewesen: Schlecht! „So viel zum Kundennutzen bei den angegebenen Gesellschaften“, äußerte sich Schmid verärgert. „Die Versicherer erweisen uns Maklern einen Bärendienst mit den Run-offs. Das Vertrauen der Kunden ist erheblich erschüttert“, berichtete er.

„Eigentlich sind wir immer von der Regel ausgegangen: Pacta sunt servanda! Das scheint für viele Versicherer nicht mehr zu gelten. Der Kunde, der einen Altersvorsorgevertrag mit einem renommierten Versicherer zum Beispiel über 30 bis 40 Jahre abschließt, will doch nicht nach 20 Jahren an irgendwelche Run-off-Gesellschaften verkauft werden. Uns fehlt dafür jegliches Verständnis!“, so Schmid.