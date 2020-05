VVDG erweitert Geschäftsführung

4.5.2020

Jan Bergmann ist Anfang Mai 2020 in die Geschäftsleitung des Industrieversicherungs-Maklers Robert Schüler GmbH & Co. KG sowie in die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft VVDG Verlags- und Industrieversicherungs-Dienste GmbH (VVDG) berufen worden.

Dies teilte das Unternehmen am Montag mit. Bergmann verantwortet an der Seite der drei geschäftsführenden Gesellschafter Holger Junge, Frederik C. Köncke (VersicherungsJournal 10.1.2019) und Niels Weinhold den Bereich Kundenbetreuung. Der 37-Jährige wird sich um die Betreuung der Industrie- und Großkunden kümmern.

Jan Bergmann (Bild: VVDG)

Der neue VVDG-Geschäftsführer verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Assekuranz. Er kommt von der Conceptif Pro GmbH, bei der er zuletzt als Geschäftsführer tätig war (24.9.2019). Der Versicherungskaufmann und Diplom-Kaufmann (FH) begann seine berufliche Laufbahn bei der Concordia Versicherungen. Danach war er bei der Chubb European Group SE, Niederlassung für Deutschland beschäftigt – zuletzt in der Funktion als Vertriebsleiter im Middle Market Segment.