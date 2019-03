Vorstandswechsel bei Allianz und VKB

20.3.2019 – Zum 1. April wird Aylin Somersan Coqui, derzeit CEO der Allianz Türkei, als Nachfolgerin von Ana-Cristina Grohnert Personalvorständin der Allianz Deutschland. Bei der Versicherungskammer Bayern übernimmt Andreas Kolb den Posten als Chef der Reise- und Krankenversicherung im Konzernvorstand von Dr. Harald Benzing, der in den Ruhestand tritt.

Personalvorständin Ana-Christina Grohnert (52) verlässt die Allianz Deutschland AG zum 1. April, „um sich neuen Aufgaben mit gesellschaftlicher Dimension und Transformations-Projekten zu widmen.“ Dies ist einer Unternehmensmitteilung vom Dienstag zu entnehmen.

Grohnert verlässt die Allianz Deutschland

Grohnert hatte vor knapp zwei Jahren die Nachfolge von Wolfgang Brezina angetreten. Nach Karrierestationen bei der Preussag AG, der ABB Asset Finance GmbH und der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank AG war sie seit 2007 bei der Ernst & Young GmbH beschäftigt. Bis zu ihrem Wechsel zur Allianz war sie dort als Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin tätig (VersicherungsJournal 16.3.2017).

Vorstandschef Klaus-Peter Röhler lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: „Mein persönlicher Dank geht an Ana-Cristina Grohnert, die in ihrer Zeit bei der Allianz Deutschland eine umfassende Modernisierung der Personalarbeit konzipiert und maßgeblich auf den Weg gebracht hat.“ Mit dieser wertvollen Arbeit habe sie wichtige Weichen gestellt, hin zu einer agileren und digitaleren Allianz, so Röhler.

Grohnert ist neben ihrer Tätigkeit für die Allianz Deutschland auch Vorstandsvorsitzende der gemeinnützigen Organisation Charta der Vielfalt e.V. Dort wird sie den Versicherer auch künftig repräsentieren. Röhler zeigte sich erfreut, „dass Frau Grohnert der Allianz weiterhin verbunden bleibt. Wir respektieren ihren Wunsch, sich neuen Projekten mit gesellschaftlichem Bezug zuzuwenden und wünschen ihr dabei viel Erfolg.“

Neue Personalvorständin kommt von der Allianz Türkei

Aylin Somersan Coqui (Bild: Allianz)

Zur Nachfolgerin von Grohnert hat die Allianz zum gleichen Datum Aylin Somersan Coqui (42) berufen. Die in der Türkei geborene MBA-Absolventin der Harvard Business School arbeitet seit über eineinhalb Jahrzehnten für die Allianz. Nach zwei Jahren bei Allianz Global Investors verantwortete sie ab 2005 bei Pimco Europe das institutionelle Kundengeschäft in der Schweiz.

Fünf Jahre später wurde sie Leiterin des CEO-Offices der Allianz SE, bevor sie ab 2013 als Finanzchefin der Allianz Türkei den finanziellen Zusammenschluss der größten Versicherungs-Akquisition in der Türkei leitete. Drei Jahre später stieg sie zur CEO der Allianz Türkei auf.

„Als CEO in der Türkei hat Aylin Somersan Coqui ein ausgesprochenes Unternehmertum bewiesen und die Transformation der Allianz Türkei in ein digitales Unternehmen erfolgreich gestaltet – mit einer Führungskultur, die auf Mitarbeiterentwicklung und innovative, agile Arbeitsweisen baut. Ihre internationale Perspektive wird uns im Personalbereich noch weiter voranbringen“, lässt sich Röhler in der Mitteilung weiter zitieren.

VKB: Dr. Harald Benzing tritt in den Ruhestand

Nach fast zwei Jahrzehnten Tätigkeit für die Versicherungskammer Bayern (VKB) tritt Dr. Harald Benzing (63) zum 31. Mai 2019 in den Ruhestand. Nach 17 Jahren bei der Allianz Lebensversicherungs-AG wechselte Benzing vor fast zwei Jahrzehnten zur VKB und ist dort seitdem in verschiedenen Vorstandsfunktionen der Personenversicherung (VersicherungsJournal 8.10.2002) tätig.

Vor über acht Jahren übernahm er den Vorstandsvorsitz der Kranken- und Reiseversicherungs-Gruppe und rückte auch in den Konzernvorstand auf (VersicherungsJournal 19.11.2010).

Andreas Kolb (Bild: VKB)

VKB-Verwaltungsratschef Dr. Ulrich Netzer lässt sich wie folgt in einer Unternehmensmitteilung zitieren: „Ich danke Herrn Dr. Benzing sehr. Er hat bleibende Verdienste für die Krankenversicherung der Sparkassen-Finanzgruppe für ganz Deutschland erbracht.“

Kolb wird Benzings Nachfolger

Nachfolger von Benzing wird – vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) – Andreas Kolb (51).

Der diplomierte Verwaltungswirt steht seit fast drei Jahrzehnten in Diensten der VKB und bekleidete seitdem verschiedene „herausgehobene Fach- und Führungspositionen“.

Vor über drei Jahren wurde er in die Vorstände der VKB-Kranken- und Reiseversicherer (Bayerische Beamtenkrankenkasse AG, UKV – Union Krankenversicherung AG und URV – Union Reiseversicherung AG) berufen (VersicherungsJournal 20.11.2015).