Vorstandstransfer von Basler zur Ideal

13.4.2021 – Maximilian Beck gibt im Sommer seine Führungsposition bei der Basler auf und wird Vorstandsmitglied bei der Ideal. Nach zwei Jahren soll er dann den Vorsitz des Gremiums übernehmen. Seine Aufgaben bei der Basler wird Julia Wiens fortführen, die damit zwei Ressorts in Personalunion verantworten wird.

Aus dem Taunus beziehungsweise von der Elbe an die Spree zieht es Maximilian Beck (47). Der Vorstand für die Ressorts Leben und Exklusivvertrieb verlässt die Basler Versicherungen zum 30. Juni.

Maximilian Beck (Bild: Basler)

Zum 1. Juli übernimmt er die Bereiche Operations Leben/ Sach und Informationstechnologie bei der Ideal Versicherungsgruppe. Der Berufung muss die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) noch zustimmen.

Nachfolger von Jacobus an der Spitze der Ideal

Nach zwei Jahren soll Beck zum 1. Juli 2023 bei der Ideal den Vorsitz des Führungsgremiums übernehmen. Dann geht dessen langjähriger Vorsitzender Rainer M. Jacobus (58) in den Ruhestand.

Der Diplom-Kaufmann (FH) Beck war für die Basler zehn Jahre tätig, seit 2017 als Vorstand (VersicherungsJournal 1.9.2017). Nach einer Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr stieg er 1996 in die Finanzdienstleistungs-Branche ein und absolvierte von 2004 bis 2006 ein Studium der Betriebswirtschaftslehre. Anschließend war er bei einem Rechtsschutzversicherer tätig und ab 2008 als Vorstandsassistent beim Deutschen Ring.

Wiens übernimmt zusätzlich ein Ressort von Beck

Bei der Basler übernimmt Julia Wiens (51) zusätzlich zum Ressort Finanzen/ Kapitalanlagen auch die Verantwortung für die Sparte Leben. Sie wird beide Bereiche in Personalunion führen. Wie es mit dem Ressort Exklusivvertrieb weitergeht, will der Versicherer nach Angaben gegenüber dem VersicherungsJournal in Kürze bekanntgeben.

Julia Wiens (Bild: Basler)

Der Vorstand wird künftig aus vier Mitgliedern bestehen, heißt es in einer Pressemitteilung am Dienstagmorgen. Neben Wies sind dies der CEO Dr. Jürg Schiltknecht, Ralf Stankat und Christoph Willi, der ebenfalls 2017 in die Chefetage bei den Bad Homburgern eingezogen ist (2.10.2017).

Wiens startete ihre Karriere 1994 bei der Securitas Gilde Lebensversicherung AG in Bremen. Sie war unter anderem Bereichsleiterin Aktuariat Nichtleben, verantwortliche Aktuarin bei der Basler Sachversicherungs-AG und Leiterin des Bereichs Risikostreuung. 2017 wurde sie in den Vorstand beim Unternehmen der Baloise-Gruppe berufen (26.1.2017).

Schiltknecht äußert sich zum Wechsel

„Maximilian Beck gebührt ein herzlicher Dank. Er zeichnet verantwortlich für den Turnaround im Geschäftsfeld Leben und hat viel bewirkt für die Basler. Wir bedauern seinen Fortgang sehr und wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg für seinen weiteren Weg“, kommentiert Schiltknecht den Wechsel in der Pressemeldung.

„Ich freue mich sehr, dass Julia Wiens mit ihrer langjährigen Erfahrung und Expertise aus dem Lebengeschäft diese zusätzliche verantwortungsvolle Aufgabe übernimmt. Das passt sehr gut und ist bei ihr in den allerbesten Händen“, heißt es dort weiter.