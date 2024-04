Volkswohl Bund: Gerrit Böhm löst Dietmar Bläsing ab

11.4.2024

Der langjährige Vorstandssprecher Dietmar Bläsing (64) (VersicherungsJournal 13.10.2020) verabschiedet sich am 30. April bei den Volkswohl Bund Versicherungen in den Ruhestand. Sein Nachfolger am 1. Mai wird Dr. Gerrit Böhm (42). Der Diplomkaufmann ist bereits seit 2017 in dem Vorstand tätig (2.5.2017).

Neue Vertriebschefin wird Stefanie van Holt (42) (Medienspiegel 22.11.2023). Die Diplomökonomin ist seit 2007 bei der Versicherungsgruppe in Vertriebsfunktionen tätig. Ebenfalls zum 1. Mai übernimmt Klaus Keßner den seit dem Jahresanfang vakanten Posten des Kapitalanlagen-Vorstands. Der Diplomökonom ist seit 2006 im Konzern.

Dietmar Bläsing

Bild: Christian Daitche

Gerrit Böhm

Bild: Glahs

Stefanie van Holt

Bild: Glahs

Klaus Keßner

Bild: Glahs

Celine Carstensen-Opitz

Bild: Glahs vor

Viertes Vorstandsmitglied ist Celine Carstensen-Opitz (39). Die Diplom-Mathematikerin und Aktuarin leitet seit 2022 unter anderem die Ressorts Bilanz- und Versicherungsmathematik sowie Tarifentwicklung Leben- und Sachversicherung (29.4.2022).