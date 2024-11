VKB: Manager des neuen Ressorts Personenversicherung stehen fest

28.11.2024

Bereits im Frühsommer hat die Versicherungskammer Bayern (VKB) die Nachfolgeregelungen für die altersbedingt ausscheidenden Vorstandsmitglieder Dr. Robert Heene und Barbara Schick bekannt gegeben (VersicherungsJournal 21.6.2024). Jetzt informiert das Unternehmen über die Zusammensetzung des Managementteams des neuen Ressorts Personenversicherung.

In diesem Geschäftsbereich, der von Klaus G. Leyh (58) geleitet wird, führt die Holding mit Beginn des kommenden Jahres die Zuständigkeiten für die Kranken-, Pflege- und Reiseversicherung mit der Lebensversicherung zusammen.

Klaus G. Leyh (Bild: VKB)

Innerhalb des Ressorts wird Frank A. Werner (55) das Firmenkundengeschäft mit der betrieblichen Altersversorgung (bAV) sowie den Vertrieb und das Marketing in der Kranken- und Pflegeversicherung übernehmen. Mareike Steinmann-Baptist (46) wird die Reiseversicherung, Informationstechnologie und Digitalisierungstechnik im Ressort und Martin Fleischer (50) die Produktentwicklung, die Mathematik sowie das Geschäft mit Individualkunden verantworten.

Mareike Steinmann-Baptist

Bild: VKB Martin Fleischer

Bild: VKB Frank A. Werner

Bild: VKB

Mit der Neuaufstellung der Personenversicherung zum Jahreswechsel verfolge die Versicherungskammer das Ziel, Synergien im Sinne der Kunden zu heben und zukünftig noch effizienter agieren zu können, heißt es in München. Über Veränderungen in den Vorständen der Tochterunternehmen will der Konzern zu einem späteren Zeitpunkt informieren.