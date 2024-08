Vertriebstochter der Gothaer beruft Nachfolger für Olympiasieger

30.8.2024

Der zweifache Hockey-Olympiasieger Dr. Max Weinhold (42) scheidet zum Jahresende nach rund drei Jahren (VersicherungsJournal 27.5.2021) aus dem Vorstand der Gothaer Vertriebs-Service AG aus. Er wolle eine andere unternehmerische Verantwortung in der Branche übernehmen, teilte die Gesellschaft am Freitag mit.

Gothaer-Vorstand Thomas Bischof sprach Weinhold Dank für „seinen großen Einsatz und sein Engagement“ aus. „Wir verlieren ihn ungern, doch kann ich seine Entscheidung gut nachvollziehen und wünsche auch ihm weiter viel Erfolg“, so Bischof.

Weinholds Posten übernimmt zum 1. Januar 2025 Simon Röwer (36). Nach einem Master of Arts und einem MBA in internationalem Management und interkultureller Kommunikation startete er 2013 seine berufliche Laufbahn bei der Gothaer, zunächst als Trainee und später als Vorstandsassistent von COO Dr. Mathias Bühring-Uhle.

Von 2017 bis 2022 beriet er als Senior Manager bei der Unternehmensberatung Accenture Plc „Versicherungskunden in der DACH-Region vor allem in strategischen und fachlichen Fragestellungen“, bevor er zur Gothaer zurückkehrte und die Leitung des Bereichs Komposit Privatkunden übernahm.

Diesen Posten übernimmt ebenfalls zum 1. Januar 2025 Emanuel Bächli (40). Der studierte Wirtschaftsinformatiker steht seit etwa 15 Jahren in Diensten der Gothaer. Nach dem Einstieg als Trainee war er zunächst Projektleiter und danach in verschiedenen Führungspositionen in der Krankenversicherung tätig. 2020 wurde er Geschäftsführer des Gothaer Kunden-Service-Centers (GKC) und Bereichsleiter für das Kompetenzcenter Komposit Privatkunden.