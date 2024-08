Versicherungsmakler Guttenberger schließt sich Helmsauer an

19.8.2024

Die Guttenberger Agentur für Finanzdienste und Grenzgänger wird Teil der Helmsauer-Gruppe. Der Vermittler vom Bodensee hat mit der Dr. Schmidt & Erdsiek GmbH & Co. KG, einer Gesellschaft der Gruppe mit Sitz in Nürnberg, einen Asset-Deal-Vertrag über 100 Prozent seiner Vermögenswerte geschlossen.

Der Übergang erfolgt zum 1. September. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Dies berichten beide Parteien in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Der Spezialist für das Vorsorgemanagement von in Deutschland lebenden Arbeitnehmern, die in der Schweiz berufstätig sind, wird künftig als Guttenberger Versicherungsmakler GmbH firmieren.

Gleichzeitig wurde die Gründung einer rechtlich selbstständigen Niederlassung in Kreuzlingen in der Schweiz vereinbart. Damit betritt Helmsauer den schweizerischen Markt. Über diese neue Niederlassung sollen Beratungsleistungen für Unternehmen und deren Mitarbeiter angeboten sowie die Komposit-Betreuung von Firmenkunden in der Schweiz gewährleistet werden.

23 Unternehmen gehören mittlerweile zu Helmsauer. Zuletzt kam die Hartmann & Mater Versicherungsmakler GmbH unter das Dach der Gruppe (VersicherungsJournal 15.5.2024). Im Frühjahr kauften die Nürnberger die f.i.r.m.a. für Finanzdienstleistungen GmbH & Co. Service KG (12.3.2024) und die Getsurance GmbH (4.3.2024).