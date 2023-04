Verena Klumb übernimmt die Führung bei Actineo

20.4.2023

Bei der Actineo GmbH hat der Unternehmensgründer und bisherige Vorsitzende der Geschäftsleitung, Olav Skowronnek (56) zum 1. April die Führungsrolle auf Verena Klumb (48) übertragen.

Die Bankkauffrau sowie Marketing- und Kommunikations-Ökonomin ist seit zehn Jahren im Unternehmen und seit 2015 Teil der Geschäftsführung. Vor ihrer Ernennung war sie für „Betrieb und Verwaltung“ zuständig und wird den Bereich auch weiterhin verantworten.

Verena Klumb (Bild: Actineo)

Skowronnek bleibe in der Geschäftsführung. Er werde in seiner Rolle als Managing Director Claims Solutions für die Weiterentwicklung des Schadengeschäfts in Kontinentaleuropa der Muttergesellschaft Verisk Analytics, Inc. zuständig sein, teilte der auf Personenschaden-Management spezialisierte Dienstleister mit.

Weitere Geschäftsführer neben Skowronnek und Klumb sind Lars Klußmeyer (50) mit dem Schwerpunkt Sales/Business Development und Marco Meisen (44) als Chief Technology Officer Teil der Geschäftsführung. Klußmeyer wurde 2018 zum Geschäftsführer berufen (VersicherungsJournal 7.6.2028). Meisen bekam seine Position 2021.