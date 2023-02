Vema will Frauen mit Führungsambitionen gewinnen

27.2.2023

In der Assekuranz betrug der Anteil von Vorständinnen auf den Chefetagen großer Versicherer 2022 gerade mal 15,6 Prozent, sagen Berechnungen von Statista. Der Anteil von Mitarbeiterinnen an der Gesamtbelegschaft belief sich im Vorjahr dagegen auf 47,6 Prozent. So weist es der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) auf seiner Webseite aus.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. will dieses Missverhältnis korrigieren. Auf der Webseite „Sheroes Of Insurance“ sollen Frauen zeigen, „dass es kein Hexenwerk ist, Verantwortung zu tragen und Durchsetzungsvermögen zu beweisen“. Das Wort „Sheroes“ setzt sich aus „she“ („sie“) und „heroes“ („Helden“) zusammen und steht schlicht und einfach für „Superheldin“.

Managerinnen sollen im Rahmen der Kampagne jungen Frauen aus der Praxis berichten, wie der Job, die berufliche Praxis und der Karriereweg funktionieren (können). Dafür stellt der Maklerverbund die entsprechende Plattform bereit. Die Webseite richtet sich an junge Frauen, die sich mit einem Einstieg in die Versicherungsbranche auseinandersetzen. Die ersten weiblichen Vorbilder sind hier zu finden.

(Bild: Vema)

Ob die Kampagne der Vema zündet, wird sich wohl erst in den kommenden Monaten zeigen. Auf jeden Fall sieht der Verbund hier Potenzial für die Branche. Schließlich geht der Fachkräftemangel auch am Versicherungssektor nicht spurlos vorüber (31.10.2022). Die Chefetage der Vema besteht übrigens aus Vorstandschef Hermann Hübner, Andreas Brunner und Dr. Johannes Neder (26.1.2023).