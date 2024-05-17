Universa mit neuem Vorstandstrio für zwei Monate

1.12.2025

Die Universa Versicherungen haben mehrere personelle Wechsel im Vorstand vermeldet. Zum 1. Dezember ist ein neuer Geschäftsverteilungsplan des Führungsgremiums in Kraft getreten. Er regelt die Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden Michael Baulig (67) und des Vertriebsvorstands Werner Gremmelmaier (66).

Baulig ist zum 30. November nach rund 46 Jahren bei dem Versicherer in den Ruhestand gegangen. Davon war er 17 Jahre lang Mitglied des Vorstands und stand für acht Jahre an der Firmenspitze (VersicherungsJournal 10.3.2016). Gremmelmaier, der noch bis Januar die Vertriebsbereiche Stamm- und Partnerorganisation sowie die Ressorts Vertrieb, Service und Marketing sowie Mathematik verantwortet, verlässt den Vorstand nach etwa zwei Jahrzehnten (6.3.2006).

Zum neuen Vorstandssprecher (CEO) hat der Aufsichtsrat Frank Sievert (58) ernannt. Er ist bereits seit 2012 als Vorstandsmitglied für den Versicherer aus Nürnberg tätig und verantwortet die Bereiche Immobilien, Wertpapiere, Finanzierungen, Recht, Rechnungswesen, Betriebsrestaurant, Vorstandssekretariat, Inkassobuchhaltung und Zentrale Services.

Zum stellvertretenden Vorstandsmitglied wurde Dr. Marco Wimmer (45) aus den eigenen Reihen berufen. Er übernimmt die Verantwortung für die Fachbereiche Lebens- und Krankenversicherung sowie HUK/Sach, Kundenservicecenter, Zentrales Controlling, Personal und Prozess- und Betriebsentwicklung.

Dr. Marco Wimmer, Frank Sievert und Werner Gremmelmaier (Bild: Universa)

Zum 1. Februar 2026 tritt dann einerseits Jutta Holzmann (46) als stellvertretendes Vorstandsmitglied die Nachfolge von Vertriebsvorstand Werner Gremmelmaier an (21.7.2025). Andererseits wird dann der bisherige Abteilungsdirektor und Prokurist Stefan Krause (50) zum stellvertretenden Vorstandsmitglied für die Bereiche Informationstechnologie, Mathematik und Revision berufen.