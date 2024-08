Universa beruft zwei Eigengewächse in die Vorstände

1.8.2024 – Dr. Marco Wimmer (44) wird zum 1. Dezember 2025 und Stefan Krause zum 1. Februar 2026 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Universa Lebensversicherung, der Universa Krankenversicherung und der Universa Allgemeinen Versicherung berufen. Zu diesen Terminen scheiden der Vorstandsvorsitzende Michael Baulig und Vorstandsmitglied Werner Gremmelmaier aus.

Die Universa Versicherungsgruppe hat am Mittwoch die Nachfolgereglungen für den Ende November 2025 in den Ruhestand treten Vorstandsvorsitzenden Michael Baulig und das Ende Januar in den Ruhestand tretende Vorstandsmitglied Werner Gremmelmaier bekannt gegeben.

Zwei Eigengewächse

Zu den genannten Zeitpunkten werden die beiden derzeitigen Prokuristen und Abteilungsdirektoren Dr. Marco Wimmer (44) und Stefan Krause (49) zu stellvertretenden Vorstandsmitgliedern der Universa Lebensversicherung a.G., Universa Krankenversicherung a.G., Universa Allgemeine Versicherung AG und Universa Beteiligungs-AG berufen.

„Damit wird frühzeitig darüber Transparenz hergestellt, dass die Leitung der Unternehmen auch in Zukunft in besten Händen liegt“, teilt die die Gruppe mit.

Wimmer seit 1996 bei der Universa

Wimmer steht seit fast drei Jahrzehnten in Diensten der Universa und bekleidete zahlreiche Führungspositionen für das Unternehmen. Nach seiner Promotion am Lehrstuhl für Versicherungswirtschaft und Risikomanagement an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Mitte 2026 war er als Compliance-Officer und Hauptabteilungsleiter tätig.

Marco Wimmer (Bild: Universa)

Zuletzt war der gelernte Versicherungskaufmann mit MBA-Abschluss unter anderem für die Bereiche Qualitätsmanagement, Betriebsorganisation, Allgemeine Versicherung Antrag, Vertrag, Schaden und IT-Sicherheit verantwortlich.

Krause seit 2008 bei der Universa

Krause begann seine berufliche Karriere bei der Universa 2008 als Softwarearchitekt. Rund vier Jahre später stieg er zum Abteilungsleiter Informatik auf, fünf weitere Jahre später zum Hauptabteilungsleiter Anwendungsentwicklung. 2013 erhielt der Wirtschaftsmathematiker Handlungsvollmacht und im Januar 2018 Prokura erteilt.

Stefan Krause (Bild: Universa)

Seit März 2022 ist er für den Gesamtbereich Informationstechnologie (IT) verantwortlich.