Uniqa steigt digital in den deutschen Markt ein

11.6.2020

Nach Ungarn hat die österreichische Uniqa Insurance Group AG (Uniqa Group) im Mai ihre Onlinemarke Cherrisk auf dem deutschen Markt gestartet, wie der Versicherer am Mittwoch bekannt gab. Das Insurtech bietet hierzulande digitale Reise-, Hausrat- und Unfallversicherungen an.

„In der aktuellen Pandemie-Situation erleben wir einen Digitalisierungsboom in verschiedenen Dienstleistungsbranchen – auch in der Versicherungswirtschaft. Das ist der perfekte Zeitpunkt, das Cherrisk-Modell jetzt hier in Deutschland weiter auszubauen“, lässt sich dazu Wolfgang Kindl, Vorstandsmitglied der Uniqa und verantwortlich für internationale Märkte, zitieren.

Wolfgang Kindl (Bild: Kurt Keinraht)

Zusätzlich will das Start-up über seine „Cherrisk-go-App“ gesundes Verhalten seiner Kunden belohnen. Verbraucher können hier Kirschen (Cherries) sammeln und gegen Rabatte (auf Cherrisk-Policen) oder Produkte (wie Apple-Smartwatch, Kopfhörer) eintauschen. Sie können ihr Guthaben aber auch für wohltätige Zwecke wie Einkaufshilfen für Senioren oder Notfallrucksäcke für Obdachlose spenden.

Die Online-Versicherungsmarke „Cherrisk by Uniqa“ mit Sitz in Budapest hatte der Versicherer im September 2018 in Ungarn eingeführt. Die App des Insurtechs verfügt laut Unternehmensangaben derzeit über 150.000 Nutzer. In dem osteuropäischen Land konnten über Spenden der Anwender „21 soziale und nachhaltige Projekte umgesetzt“ werden, so Uniqa.