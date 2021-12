Underwriting-Manager wechselt von Signal Iduna zu Cogitanda

22.12.2021

Dr. Kennet Otto (51) ist seit Mitte Dezember Chief Product Officer (CPO) der Cogitanda Dataprotect AG. Otto ist künftig vor allem für das Produkt- und Portfoliomanagement des Cyberversicherers verantwortlich. Er soll bei der Weiterentwicklung des Versicherungsgeschäftes in Deutschland und Europa unterstützen, heißt es am Mittwoch in einer Erklärung.

WERBUNG

Der promovierte Jurist startete seine Karriere als Claims Manager für Großschäden beim Gerling-Konzern. Bei der HDI Global SE war er später für die Zeichnung von Haftpflicht-Großrisiken, das Konzerngeschäft und Captive Management zuständig. 2018 wurde er Gesamtprojektleiter IT-Großprojekte und 2020 Chief Operating Officer in den Niederlanden. Zuletzt verantwortete er bei der Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG das Sach-/Haftpflicht-Underwriting im Industriesegment.

Kennet Otto (Bild: Cogitanda)

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Kennet Otto einen weiteren international erfahrenen Versicherungsmanager dafür gewinnen konnten, unsere Entwicklung national wie international weiter voranzutreiben und maßgeblich mitzugestalten“, wird Ronan Gerety, Chief Insurance Officer von Cogitanda, zitiert.

Die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus Money haben im Sommer eine Wettbewerbsanalyse mit Detailauswertungen für 22 Cyberversicherer durchgeführt. Die Analyse sollte darüber Aufschluss geben, welche Anbieter besonders kundenorientiert sind. Die Bestnote „sehr gut“ erhielten sieben Gesellschaften, darunter die Cogitanda (VersicherungsJournal 1.6.2021).