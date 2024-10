Uelzener: Neue Vertriebsstrategie und neuer Leiter Vermittlervertrieb

Nachfragen der VersicherungsJournal-Redaktion beantwortet Dr. Sebastian Tiedemann, Bereichsleiter Markt & Kunde der Uelzener. In einer Mitteilung Ihres Unternehmens heißt es, dass stark gestiegene Tierarztkosten für eine erhöhte Nachfrage nach maßgeschneiderten Versicherungen sorgen. Was bedeutet dies in Hinblick auf Ihr überarbeitetes Produktportfolio? Was ist insgesamt neu in Ihrer Produktpalette? Wir haben unser Produktportfolio für die drei Gattungen Hunde, Katzen und Pferde komplett überarbeitet und neue Versicherungsprodukte, zum Beispiel neue spezialisierte Produkte wie die Kolik- und Herden-OP-Versicherung für Pferde, eingeführt. Hierbei haben wir unter anderem den medizinischen Fortschritt bei der Produktentwicklung noch stärker berücksichtigt, damit der Vierbeiner die bestmögliche Versorgung erhalten kann. Unser Fokus bei der Produktgestaltung liegt auf Modularität. So können unsere Kunden ihren Versicherungsschutz durch das Hinzubuchen optionaler Zusatzbausteine individuell erweitern und ein Leistungsspektrum zusammenstellen, das ihrem Bedarf und ihrem Budget entspricht. Ganz wichtig für die gesundheitsbezogenen Tierversicherungen ist, dass wir nun Tarife anbieten, bei denen Tierarztrechnungen unabhängig vom GOT-Satz erstattet werden. Damit geben wir Tierhaltern die gute Gewissheit, dass sie nicht auf den Behandlungskosten sitzen bleiben. Im Mittelpunkt der neuen Strategie soll der Ausbau des B2B-Vertriebs stehen und hier die persönliche Beratung und individuelle Lösungen. Wie wollen Sie die persönliche Beratung gewährleisten? Wir planen eine Betreuung vor Ort aufzubauen: Key Account Manager werden zukünftig auch vor Ort bei den Vertriebspartnern sein, um den Prozess möglichst klar und effizient zu gestalten, Strategien zu vermitteln und gemeinsam mit den Partnern das Neugeschäft auszubauen. Für die persönliche Beratung der Partner bieten wir eine direkte Kommunikation mit unseren Experten über unsere Vermittler-Hotline an. Was meinen Sie mit individuellen Lösungen? Mit individuellen Lösungen meinen wir, dass wir uns je nach Größe der Kooperation auf die spezifische Situation unserer Partner einstellen. Wir werden uns künftig noch mehr Zeit nehmen, gemeinsam zu analysieren, welche Vertriebsansätze und Produkte am besten zu den Zielen der Partner und zu den Anforderungen der Kundschaft passen. Wie sehen die neuen Vertriebskonzepte konkret aus? Einen besonderen Fokus werden wir beispielsweise künftig darauf legen, Tierversicherungen als emotionales, positives Thema stärker zu positionieren und den Mehrwert einer solchen Versicherung als Türöffner beim Kunden hervorzuheben. Zudem werden wir verstärkt die Zusammenarbeit mit Nicht-Versicherern wie Tierbedarfshändlern, tiernahen Verbänden und Tierärzten suchen, um neue Vertriebswege zu erschließen und unsere Marktpräsenz zu erhöhen. Bei der strategischen Neuaufstellung unseres Vertriebs handelt es sich um einen längeren Prozess, den wir in Gang gesetzt haben, um das Tierversicherungsgeschäft gemeinsam mit unseren Partnern auszubauen. Der Markt bietet ein großes Potenzial, da es immer mehr Tiere in deutschen Haushalten gibt und viele Halter noch keine Versicherung für ihre Haustiere abgeschlossen haben. Mit neuen, zukunftsorientierten Vertriebsansätzen und -strategien möchten wir dieses Potenzial in Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Zukunft optimal ausschöpfen. Wie sieht der verbesserte Service für Vertriebspartner aus? Hier kommen wir wieder zum Thema der persönlichen Beratung. Dieses zentrale Element aus dem Service-Bereich für Vertriebspartner umfasst ein neu aufgestelltes Key Account-Team, das individuelle Unterstützung bieten wird. Unsere Spezialisten sollen immer bereitstehen, um Fragen zu unseren Tierversicherungsprodukten zu beantworten. Die direkte Kommunikation mit unseren Experten wird durch eine spezielle Vermittler-Hotline gewährleistet, die einen schnellen und unkomplizierten Austausch ermöglicht.