Tesla Insurance ernennt Chef für Deutschland

6.4.2023

Immer mal wieder spekulieren Branchenbeobachter, wann der Autobauer Tesla seine Kfz-Versicherung in Europa an den Start bringt (VersicherungsJournal Medienspiegel 14.2.2023). In mehreren US-Bundesstaaten bietet das Unternehmen bereits Telematik-Tarife an (Medienspiegel 9.5.2022).

Auch in Deutschland könnte es bald soweit sein, zumindest legt das eine Ankündigung im aktuellen Journal der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) nahe. Hier gibt die in Malta registrierte Versicherungstochter und Europazentrale für ihre Niederlassung Tesla Insurance Ltd (Germany Branch) die Benennung eines Hauptbevollmächtigten für Deutschland bekannt: Jakob Tobias Böhme.

Bisher war der Manager, gemeinsam mit Stefan Thomas Winkler, als Prokurist verantwortlich für die Tesla Financial Services GmbH. Die Firma betreute das Leasinggeschäft für den Hersteller von E-Fahrzeugen.

Der Hauptsitz der deutschen Niederlassung befindet sich im brandenburgischen Grünheide, wo demnächst Teslas deutsches Automobil- und Batteriewerk die Serienproduktion aufnimmt. Wann der Autobauer seinen Kunden konkrete Produkte anbietet, und ob es hier ausschließlich um Kfz-Tarife oder auch andere Offerten wie Unfall oder Rechtsschutz geht, ist bisher nicht bekannt.