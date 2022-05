Telekom-Manager wird neuer Marketing- und Vertriebschef von Allianz Direct

17.5.2022

Nils Stamm (46) wird zum 1. Juni Chief Marketing und Sales Officer sowie Generalbevollmächtigter der Allianz Direct Versicherungs-AG. Er verantwortet künftig die Bereiche Marketing, Vertrieb, Digitale Services und Customer Experience für alle Märkte, berichtet der Onlineversicherer am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Die Marketing- und Vertriebsteams wurden bislang in jedem Land durch einen lokalen Vertriebsleiter geführt, heißt es auf Nachfrage. Die Position über alle Länder hinweg sei nun erstmalig an Stamm zentral vergeben worden, sie habe es so in der Vergangenheit nicht gegeben.

Der Manager ist nach Unternehmensangaben seit mehr als zwanzig Jahren im Bereich Digitalisierung tätig. Bereits zu Beginn der 2000er Jahre zeichnete er für die Monetarisierung des Suchgeschäfts bei Web.de verantwortlich. Führungspositionen bei Akteuren der Telekommunikations-Branche folgten. In den letzten fünf Jahren war er als Chief Digital Officer in Diensten der Telekom Deutschland.

Nils Stamm (Bild: Allianz Direct)

„Mit Nils Stamm haben wir ein Schwergewicht im Bereich Digitalisierung, Kommerzialisierung und Customer Experience für uns gewonnen“, wird CEO Philipp Kroetz zitiert. „Mit seiner langjährigen Expertise […] wird er uns auf unserem Weg, Europas bester Online-Versicherer zu werden, ein großes Stück voranbringen.“

Das Unternehmen hält seit drei Jahren, zu Beginn noch als Allsecur (VersicherungsJournal 13.8.2019), den unrühmlichen Spitzenplatz in der Beschwerdestatistik (4.5.2022) und lag zuletzt an dritter Stelle bei den Bestandsrückgängen (31.3.2022). Seit dem vergangenen Jahr wird der Vorstand umgekrempelt. Birgit Bacher (3.2.2022), Philipp Kroetz (5.11.2021) und Philip R. Hoffmann kamen neu hinzu, Bart Schlatmann (5.11.2021), Harald J. Boysen und Christian Warmuth gingen.