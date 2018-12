Tariffähigkeit der Neuen Assekuranz Gewerkschaft abgelehnt

14.12.2018 – Im Streit vor dem Landesarbeitsgericht Frankfurt musste die Neue Assekuranz Gewerkschaft gegen Verdi eine Niederlage einstecken. Das Gericht erkannte die Tariffähigkeit der kleineren Arbeitnehmervertretung nicht an. Verdi wertet die Entscheidung positiv. Die NAG legte bereits Verfassungsbeschwerde ein und hofft jetzt auf einen Termin in Karlsruhe.

Die Neue Assekuranz Gewerkschaft e.V. (NAG) und Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) tragen seit 2015 ihren Streit vor Gericht aus. Der Konflikt dreht sich darum, ob die NAG eine tariffähige Gewerkschaft ist (VersicherungsJournal Medienspiegel 23.8.2018, Medienspiegel 10.4.2015, Medienspiegel 22.9.2014). Dementsprechend dürfte die kleinere Gewerkschaft bei Tarifgesprächen dann auch am Verhandlungstisch sitzen.

Die NAG reichte im Dezember 2017 ein Statusverfahren vor dem zuständigen Landesarbeitsgericht in Frankfurt (LAG) ein. Die Frankfurter Richter sollten klären, ob die Gewerkschaft tariffähig ist oder nicht. Am 29. November 2018 war der erste Gerichtstermin, am 13. Dezember fand der zweite vor dem Landesarbeitsgericht statt.

Verdi begrüßt Entscheidung des Landesarbeitsgerichts

Gestern kamen die Richter dann zu einer Entscheidung und lehnten das Statusverfahren ab.

„Verdi begrüßt die Entscheidung des Hessischen Landesarbeitsgerichts“, erklärte Martina Grundler, Verdi-Bundesfach-Gruppenleiterin Versicherungen Fachbereich Finanzdienstleistungen, auf Nachfrage des VersicherungsJournals.

„Wer für sich die Rechte einer Gewerkschaft in Anspruch nimmt, muss auch in der Lage sein, die sich daraus ergebende Verantwortung für die Beschäftigten einer Branche tragen zu können. Deshalb haben die Arbeitsgerichte Kriterien entwickelt, wann eine Arbeitnehmer-Organisation eine tariffähige Gewerkschaft ist. Diese Kriterien erfüllt die NAG auch Jahre nach ihrer Gründung nicht“, so Grundler weiter.

„Mit deutlicher Schärfe reagiert die Neue Assekuranz Gewerkschaft auf die Entscheidung des LAG Frankfurt, nach der das von der NAG angestoßene Statusverfahren zur Feststellung der Tariffähigkeit der Gewerkschaft abgelehnt worden ist.“ Das erklärte die Gewerkschaft in einer Mitteilung am Freitag.

NAG verweist auf „erfolgreiche“ Entwicklung

Die NAG führt in ihrer Mitteilung weiter aus: „Zuvor hatte das Gericht festgestellt, dass ein neuerliches Verfahren nicht geführt werden könne, weil dem die Rechtskraft der 2015 von Verdi erwirkten Entscheidung zur fehlenden Tariffähigkeit der NAG des gleichen Gerichts entgegenstehe.“

In diesem Zusammenhang verweist die kleinere Gewerkschaft auf ihre Fortschritte in den vergangenen drei Jahren. „Seit 2015 hat sich die NAG sehr erfolgreich entwickelt. Das haben wir dem Gericht ausführlich dargelegt“, betont Waltraud Baier, Vorsitzende der Arbeitnehmervertretung.

„Wir verzeichnen seither ein dreistelliges Wachstum an Mitgliedern, sind in 50 Unternehmen und allen Bundesländern mit Mitgliedern vertreten und haben unseren Apparat infolge der gestiegenen Mitgliederzahlen ausweiten können, zuletzt am 1. Oktober, durch die Einstellung eines weiteren Vollzeitsekretärs“, schildert die Gewerkschafterin (VersicherungsJournal 11.10.2018).

Verdi: Keine Stärkung der Tarifautonomie

Verdi bezweifelt diese Angaben. „Nach unseren Erkenntnissen hat die NAG in der gesamten Branche deutlich weniger als 1.000 Mitglieder und erreicht damit bei weitem nicht die Organisationsstärke, die erforderlich ist, um die Interessen Ihrer Mitglieder und der Beschäftigten wirkungsvoll gegenüber den Arbeitgebern zu vertreten“, erklärt Grundler dazu.

„Organisationen, die zwar Gewerkschaft in ihrem Namen tragen, aber eben keine Gewerkschaften sind, stärken nicht die Tarifautonomie, sondern schwächen sie“, so die Verdi-Bundesfach-Gruppenleiterin Versicherungen weiter.

Verweis auf Mitgliederzahlen

Erwartungsgemäß wertet die NAG ihre Entwicklung anderes: Man habe nach der Entscheidung von 2015 nicht nur einen ersten Tarifvertrag abgeschlossen, sondern dem Gericht darüber hinaus einen notariellen Beweis angeboten. Dieser Beweis sollte belegen, dass die NAG in über 20 Betrieben der Assekuranz, darunter auch Direktionen und große Verwaltungsbetriebe bedeutender Unternehmen, mehr Mitglieder habe als jede andere Gewerkschaft.

„All dies hat das LAG Frankfurt in keiner Weise interessiert“, so die NAG weiter.

Verdi fordert dagegen, dass die kleinere Gewerkschaft endlich anerkennen müsse, dass sie nicht erfolgreich war.

„Nach neun Jahren kann man nur von einem gescheiterten Versuch der Gründung einer Gewerkschaft sprechen. Es ist offensichtlich, dass die Versicherungs-Angestellten keine Alternative zu ihrer Fachgewerkschaft Verdi wünschen“, unterstreicht Grundler gegenüber dem VersicherungsJournal.

NAG wartet auf Termin in Karlsruhe

Ihre Hoffnung legt die NAG jetzt in die Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungs-Gericht (BVG) in Karlsruhe. Die Gewerkschaft hatte sich nach eigener Aussage bereits 2015 an das BVG gewandt.

Ziel der Verfassungsbeschwerde: „die Entscheidung des LAG Frankfurt als das zu kennzeichnen, was sie in ihrer Wirkung ist: Ein Gründungsverbot für neue Gewerkschaften. Einen Termin für die Entscheidung allerdings hat das Bundesverfassungs-Gericht noch nicht bekanntgegeben“, erklärt die NAG in ihrer Mitteilung.

Rückschläge für NAG

Die Entscheidung der Frankfurter Richter war aber nicht der erste Rückschlag für die junge Arbeitnehmervertretung in diesem Jahr.

Bei den Wahlen zum Vorsitz des Konzernbetriebsrates der Konzernmutter Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG am 29. und 30. November konnten sich die Verdi-Vertreter Ulrich Plottke und Stefan Eberl durchsetzen. Damit lösten sie die bisherige Vorsitzende Gaby Mücke und ihren Stellvertreter Marco Nörenberg ab, die beide der NAG angehören.

„Damit bildet sich jetzt an den Spitzen der Betriebsratsgremien ab, dass Verdi auch im Münchener Rück-Konzern die maßgebliche Rolle spielt“, kommentiert Frank Fassin von Verdi das Wahlergebnis in einer Mitteilung.

„Für die NAG kann ich sagen, dass wir unverändert in allen wichtigen Gremien des Münchener-Rück-Konzerns vertreten sind“, erklärte Marco Nörenberg, Vorsitzender des NAG-Gewerkschaftsrats, gegenüber VersicherungsJournal.

Abwahl auch im Ergo-Konzern

Auch im Gesamtbetriebsrat (GBR) und im Konzernbetriebsrat (KBR) des Ergo-Konzerns wurde der bisherige Vorsitzende Marco Nörenberg, NAG, nicht wiedergewählt. Ihm folgten Petra Rick von Verdi im Vorsitz des GBR und Michael David, ebenfalls von Verdi, im KBR.

Die entsprechenden Sitzungen des GBR und KBR des Ergo-Konzerns fanden bereits im Juli 2018 statt.

„Da in Düsseldorf und Köln mehr Arbeitnehmer beschäftigt sind als an allen anderen Standorten zusammen und diese beiden Betriebsräte, anders als die Betriebsräte der anderen Standorte, Verdi-dominiert sind, war meine Abwahl dort trotz über zehnjährigem erfolgreichen Wirkens Formsache“, so Nörenberg zu seiner Abwahl.

Nach Aussage von Verdi und der NAG haben der Konzernbetriebsrat der Münchner Rück 29 Mitglieder. Der Gesamtbetriebsrat und der Konzernbetriebsrat bei der Ergo jeweils 40 Mitglieder.