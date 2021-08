Talanx hat sich gut rückversichert

12.8.2021 – Nach einem „starken ersten Halbjahr“ korrigiert der Talanx-Konzern das Gewinnziel für 2021 „trotz Flutschäden“ nach oben. Zum Beitragsplus von 9,4 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro trugen Preiserhöhungen, aber auch die Loyalität der Kunden bei.

Die Talanx AG hat im ersten Halbjahr 2021 konzernweit die gebuchten Bruttoprämien um 9,4 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro und das operative Ergebnis auf 1,3 (0,7) Milliarden Euro gesteigert. Das Konzernergebnis erhöhte sich auf 546 (325) Millionen Euro.

Aufgrund dieses „starken ersten Halbjahres“ hebt die Gruppe ihren Ausblick für das Konzernergebnis für das Gesamtjahr 2021 auf einen Betrag zwischen 900 bis 950 Millionen Euro an. Dies sagte Finanzvorstand Dr. Jan Wicke vor der Presse. Das ursprüngliche Ziel waren 800 Millionen Euro. Der Manager geht davon aus, dass der Gewinn 2022 über einer Milliarde Euro liegen wird.

Feuer und Cyber

Jan Wicke (Archivbild: Lier)

Zum Beitragsplus sagte Wicke, dass alle Segmente beigeträgen hätten – und dass der Zuwachs im Gewerbegeschäft auch eine Folge vom „fairen Umgang“ mit den Corona-Schäden (sprich: Betriebsschließungs-Versicherung) sei.

Zum Wachstum trugen aber auch Preiserhöhungen bei, die bisher vor allem große Unternehmen betrafen. Hier rechnet der Finanzchef künftig mit geringer ausfallenden Verteuerungen. Höhere Prämiensätze erwartet er im Bereich „Feuer“ für kleine Firmen – und generell in Cyber. Hier müssten die Prämien teilweise verdoppelt werden.

Dass der Schadenaufwand in Cyber so hoch ausfällt, liege an der deutlichen Zunahme von Schadsoftware während der Pandemie, aber auch fehlender IT-Sicherheit in den Unternehmen. Fehler gebe es bereits an der Basis wie etwa eine fehlende Zwei-Faktor-Authentifizierung, zentralisierte Netzwerke oder eine problematische Vergabe von Admin-Rechten.

Branchenweit seien die Versicherer bisher großzügig verfahren, wenn einer dieser drei entscheidenden Faktoren nicht vollständig erfüllt gewesen sei. Nun seien Preishöhungen oder auch Ausschlüsse nötig.

Wenig im Netto

Die Schäden aus den Flutereignissen Mitte Juli bezifferte Wicke für die Gruppe auf bisher brutto mehr als 600 Millionen Euro. Brutto 200 bis 300 Millionen Euro entfielen dabei auf Industrieunternehmen.

„Wir haben selbst einen guten Rückversicherungsschutz, so dass bei uns aber netto nur 150 Millionen Euro hängen bleiben werden. (...) Die durchschnittlichen Schadensummen übersteigen alles, was es wir bei einem derartigen Großschadenereignis in Deutschland bisher gesehen haben. Infolge von Kontamination sind die Häuser teilweise „extremst“ beschädigt“, so Wicke.

Er ließ offen, ob betroffene Kunden weiterversichert und wie sich der Schaden auf die Preise auswirken wird. Dass die Flut auch viele Standorte betroffen habe, die bislang als nicht exponiert galten, müsse die Versicherungswirtschaft aufarbeiten.

Günstigere Schaden- und Kostenentwicklung

Der versicherungstechnische Verlust verkleinerte sich in den ersten sechs Monaten um 13,0 Prozent auf 982 Millionen Euro. Die kombinierte Schaden-/Kostenquote verbesserte sich vor allem aufgrund der nachlassenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 95,9 (101,3) Prozent. „Wir bemerken eine Schadeninflation in den wesentlichen Märkten, daher werden wir unsere „Traum-Combined-Ratio“ so sicherlich nicht fortschreiben können“, sagte Wicke.

Das operative Ergebnis stieg zur Jahresmitte auf 1,3 (0,7) Milliarden Euro. Für die Ergebnisverbesserung nennt der Vorstand den Swing im technischen Ergebnis einen großen Treiber. Hinzu kamen Sondereffekt im Kapitalanlageergebnis wie hohe Erträge aus Private Equity und die frühzeitige Realisierung zur Finanzierung der Zinszusatzreserve.

Hinzu kamen geringere am Coronabedingte Schäden von 278 (824) Millionen Euro. Davon resultieren 263 Millionen aus der Personen-Rückversicherung aufgrund erhöhter Sterblichkeit (erstes Quartal USA, zweites Quartal Südafrika und Lateinamerika.

Talanx Konzern, Kennzahlen 1. Halbjahr, konsolidiert (IFRS) 2021 2020 +/- Gebuchte Bruttoprämien* 24.075 22.006 +9,4% Verdiente Nettoprämien* 18.272 16.746 +9,1% Kombinierte Schaden- und Kostenquote der Schaden-Erst- und –Rückversicherung** 95,9% 101,3% -5,4%-Pkt. Kapitalanlageergebnis* 2.350 1.785 +31,6% Operatives Ergebnis (EBIT)* 1.333 745 +78,8% Konzernergebnis (ohne Anteile nicht beherrschender Gesellschafter)* 546 325 +67,9% Eigenkapitalrendite*** 10,5% 6,4% +4,1%-Pkt.

Hohe Impfquote

„Unsere eigenen Pandemiewissenschaftler bestätigen die negative Korrelation von Todesrate und Impfrate“, so Wicke. Das werde von der Belegschaft registriert, weshalb die Impfquote besonders hoch sei. „Am 26. August sind wir mit der Impfung durch“, so der Finanzchef.

Damit werde das Büro wieder ein „save place to work“. Man wolle aber auch die Flexibilität durch das „new work“ stärker nutzen.