Swiss Life Select beruft neuen Geschäftsführer

2.9.2019

Zum 1. September ist Christian Linnewedel (39) als Nachfolger von Günther Blaich in die Geschäftsführung der Swiss Life Select Deutschland GmbH aufgerückt. Blaich soll nicht näher bezeichnete „neue verantwortungsvolle Führungsaufgaben in der Service-Zentrale von Swiss Life Deutschland übernehmen“, wie am Montag mitgeteilt wurde.

Zusammen mit Vertriebschef Stefan Kuehl (VersicherungsJournal 10.3.2015) bildet Linnewedel die neue Doppelspitze von Swiss Life Select. Dabei wird der studierte Betriebswirt alle serviceorientierten und organisatorischen Themen des Unternehmens verantworten.

Christian Linnewedel (Bild: Swiss Life Select)

Linnewedel steht seit fast zwei Jahrzehnten in Diensten des Finanzvertriebs. Zunächst arbeitet er auf verschiedenen Positionen im Qualifizierungs- und Fortbildungsbereich. Die letzten drei Jahre war er als Direktor Vertriebspartner-Entwicklung und -service für die Aus- und Weiterbildung und Betreuung der Vertriebspartner der Swiss Life-Finanzberatungen zuständig, heißt es weiter.