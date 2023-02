Swiss Life plant 70 neue Standorte für seine Vertriebseinheiten

2.2.2023 – Die Vertriebsgesellschaften der Swiss Life sind aktuell bundesweit an 770 Standorten vertreten. Im laufenden Geschäftsjahr sollen nochmal 70 Filialen dazukommen. Beim Personal konnten die Firmen deutlich zulegen.

Die Vertriebe der Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland wollen ihre Präsenz in Deutschland weiter ausbauen.

Die Tochtergesellschaften Swiss Life Select Deutschland GmbH (früher AWD), Tecis Finanzdienstleistungen AG, Horbach Wirtschaftsberatung GmbH, Deutsche Proventus AG und Swiss Compare GmbH eröffneten im Vorjahr 77 neue Standorte, insgesamt kommen die Gesellschaften jetzt auf 770 Filialen im Bundesgebiet.

Bei Standorten unter Plan, beim Personal zugelegt

Die Zahl der Neueröffnungen entspricht nicht ganz dem vorgegebenen Plan von Matthias Wald, Leiter Vertriebe und Mitglied der Geschäftsleitung bei Swiss Life Deutschland. Sein Ziel war die Eröffnung weiterer 100 neuer Büros (VersicherungsJournal 10.2.2022).

Beim Personal legten die Unternehmen zu: Aktuell beschäftigen die Vertriebseinheiten des Versicherers 5.800 Mitarbeiter. Im Vorjahr waren es 5.100, für 2020 bezifferte Swiss Life die Zahl auf 4.635 (11.6.2021).

Durchschnittsalter bei 35 Jahren

Die Vertriebler müssen bestimmte Anforderungen erfüllen. „Alle lizenzierten Finanzberaterinnen und -berater der Swiss Life-Finanzberatungen verfügen mindestens über eine Erlaubnis nach § 34d GewO“, erklärte das Unternehmen auf Nachfrage.

Von den 5.800 lizenzierten Finanzberatern verfügen rund zwei Drittel auch über eine Erlaubnis nach § 34f GewO. Im Vorjahr hatte jeder Fünfte zusätzlich eine Erlaubnis nach § 34i GewO. Das Durchschnittsalter ihrer Verkäufer gibt die Gruppe mit 35 Jahren an.

70 neue Standorte geplant

2023 will Vertriebschef Wald rund 70 neue Standorte in Deutschland eröffnen. 2022 profitierten vor allem die Bundesländer Baden-Württemberg (+ 21 Prozent), Nordrhein-Westfalen und Sachsen (beide + 18 Prozent), Sachsen-Anhalt (+ 13 Prozent) sowie Hessen und Bayern (beide plus zwölf Prozent) von der Expansionspolitik.

Die Swiss Life Deutschland Holding GmbH gehört auf der „Hitliste der Finanzvertriebe 2022“ der Cash.Print GmbH zu den Top-Platzierten. Im Ranking stehen die Finanzvertriebe des Versicherers auf Platz drei, hinter Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG und MLP SE (19.7.2022).