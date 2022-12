Swiss Life kauft Franke und Bornberg Research

16.12.2022 – Die technische Einheit des Analysehauses wechselt den Besitzer. Zusätzlich steigt Swiss Life bei der Plattform Versdiagnose als Mehrheitsanteilseigner ein. Die Mitarbeiter sollen in Hannover an Bord bleiben. Die Franke und Bornberg GmbH ist von dem Deal nicht betroffen.

Nach 26 Jahren trennen sich Michael Franke und Katrin Bornberg von den technischen Einheiten ihrer Firmengruppe. Zum 1. Januar übernimmt die Swiss Life Deutschland Holding GmbH das Analysehaus Franke und Bornberg Research GmbH mit den Vergleichs- und Analyseplattformen „Fb>xpert“, „Fb>data“, „Fb>vertragscheck“ und „Fb>check.it“.

Zusätzlich erwirbt Swiss Life 51 Prozent an der Plattform Versdiagnose GmbH, die eine Online-Risikoprüfung für biometrische Versicherungen ermöglicht. Das Unternehmen war zusammen mit der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München gegründet worden (VersicherungsJournal 15.11.2013).

Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Die Rating-Einheit Franke und Bornberg GmbH bleibt weiter unabhängig und ist von der Transaktion nicht betroffen.

Swiss Life will die FB Research als eigenständige Tochter weiterführen

Jörg Arnold (Bild: Swiss Life)

Die Swiss Life äußerte sich bereits in einer Mitteilung am Donnerstag zu ihren weiteren Plänen nach dem Jahreswechsel: „Die technische Einheit Franke und Bornberg Research GmbH wird als fb research GmbH als eigenständiges Tochterunternehmen von Swiss Life Deutschland mit allen Mitarbeitenden am bestehenden Standort in Hannover fortgeführt.“

Michael Franke bleibe in beratender Funktion weiter für das Analysehaus tätig. Auch die Versdiagnose werde ebenfalls unverändert fortgeführt. Als Geschäftsführerin des Unternehmens fungiert weiter Katrin Bornberg, erklärte der neue Anteilseigner.

„Wir wollen weiterwachsen und durch den Erwerb direkt in die technologische Weiterentwicklung der Finanzberatung in Deutschland investieren.

Die damit generierten Mehrwerte möchten wir nicht nur unserer Kundschaft und unseren Beratungsgesellschaften anbieten, sondern auch allen bestehenden und neuen Geschäftspartnerinnen und -partnern.“ So lässt sich Jörg Arnold, Deutschlandchef bei Swiss Life, zu der Transaktion zitieren. Dafür plane der Versicherer weitere Investitionen.

Neue Geschäftsführung wird installiert

Nach der Übernahme stehen auch personelle Änderungen in der Chefetage an. Zum 1. Januar werden Katrin Bornberg und Michael Franke aus dem Führungsgremium der Research GmbH ausscheiden.

Fabian Van Lancker wird als Sprecher der Geschäftsführung zusammen mit Bastian Geisler und Stefan Stangl die Leitung der Geschäftsführung übernehmen. Die bisherige Führungsmannschaft der Versdiagnose um Katrin Bornberg und Dirk Ressel wird durch Stefan Stangl ebenfalls ab Januar 2023 ergänzt.

Software- und Analysehäuser sind begehrt

Im Markt der Software- und Analysehäuser ist seit längerem Bewegung: 2021 übernahm Jung, DMS & Cie. AG (JDC AG) 100 Prozent der Morgen & Morgen GmbH. Die Angebote des Vergleichssoftware-Hauses und der Münchner Gruppe seien komplementär und ließen sich in Beratung und Vertrieb „ideal kombinieren“, hieß es damals (24.6.2021).

Allerdings gehen in diesem Segment nicht alle Pläne auf, wie die Übernahme der Softfair GmbH durch die Gesellschafter der Fonds Finanz Maklerservice GmbH zeigt.

Vor vier Jahren hatten Norbert Porazik und Markus Kiener die Firma übernommen (5.5.2017). Käufer war damals nicht der Maklerpool, sondern die von den beiden Managern gegründete Finanzsoft GmbH.

Das Software- und Analyseunternehmen sollte anschließend an Versicherer verkauft werden (20.5.2019). In der Branche löste der Plan kontroverse Reaktionen aus (29.5.2019). 2020 hat Finanzsoft den geplanten Verkauf von Softfair „mit sofortiger Wirkung beendet“ (18.2.2020).