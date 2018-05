SV-Konzern verdoppelt 2017 den Jahresüberschuss

23.5.2018 – Trotz rückläufigen Neugeschäfts insbesondere in der Lebensversicherung sowie kräftiger Beitragsrückgänge in diesem Segment konnte der SV-Konzern den Gewinn im Geschäftsjahr 2017 kräftig steigern. Künftiges Wachstum soll insbesondere durch die Optimierung des Sparkassen-Vertriebs generiert werden, aber auch über den Maklervertrieb.

„Der SV-Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr ein sehr gutes Ergebnis.“ Mit diesem Worten wird im Geschäftsbericht 2017 des zur Sparkassen-Finanzgruppe gehörenden Versicherers die Entwicklung des Jahresüberschusses nach Steuern bewertet. Dieser hat sich von 137,6 Millionen Euro im Jahr 2016 auf 281,9 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

Ursächlich dafür waren, wie erläutert wird, nicht zuletzt geringere Versicherungsleistungen in der Lebensversicherung. In diesem Segment reduzierte sich dieser Aufwand von 2,16 Milliarden auf 1,44 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor hatten noch hohe Versicherungsleistungen an die Versicherungsnehmer aufgrund des Ablaufs von 2004 abgeschlossenen Zwölfjahresverträgen verkraftet werden müssen.

Aufwendungen für Versicherungsfälle gehen deutlich zurück

Zugleich gingen auch in der Schaden- und Unfallversicherung die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle um 11,2 Prozent auf 876 Millionen Euro zurück. Hier hat sich insbesondere in der Gebäudeversicherung, die in der Vergangenheit für teils heftige Problem sorgte (VersicherungsJournal 4.2.2014), das versicherungstechnische Ergebnis deutlich verbessert.

Vor Schwankungs- und Drohverlust-Rückstellungen stieg es insgesamt brutto von 86,7 Millionen auf 235,1 Millionen Euro und erreichte damit den Angaben zufolge den höchsten Wert seit der Fusion im Jahre 2004 (VersicherungsJournal 7.6.2004). Zu verdanken sei dies neben einem relativ schadenarmen Jahr den umgesetzten Maßnahmen im Schadenmanagement und in der Zeichnungspolitik sowie der Produktpolitik.

Insgesamt ging die Combined Ratio in der Schaden-und Unfallversicherung von 92,5 auf 82,2 Prozent zurück. Das Segmentergebnis nach Steuern wuchs von 79,4 Millionen auf 154 Millionen Euro an.

Auch in der Lebensversicherung steigt das Segmentergebnis

Das Segmentergebnis vor Ergebnisabführung in der Lebensversicherung erhöhte sich gleichzeitig von 62 Millionen auf 120,5 Millionen Euro, obwohl das Kapitalanlageergebnis von 994,6 Millionen auf 905,6 Millionen Euro sank. Anders als in der Schaden- und Unfallversicherung war hier jedoch auch ein Rückgang bei den gebuchten Bruttobeitragseinnahmen zu verzeichnen.

Sie gingen im Leben-Segment insgesamt um 9,8 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro zurück. Die laufenden gebuchten Bruttobeiträge verharrten dabei mit 983,3 Millionen Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau, während die Einmalbeiträge um 20,2 Prozent auf 739,4 Millionen Euro abnahmen.

Rückläufig – nämlich um 15.245 auf 1,63 Millionen Verträge – war auch der Versicherungsbestand. Beim Neuzugang verminderten sich die Vertragszahl von 145.644 auf 129.264 und die Versicherungssumme von 4,5 Milliarden auf 4,1 Milliarden Euro.

Marktanteil geht zurück

Das blieb nicht ohne Auswirkungen auf den regionalen Marktanteil, wie im Geschäftsbericht angemerkt wird. Er sank damit nach statistischem laufenden Jahresbeitrag von 6,6 auf 6,2 Prozent. Gemessen an der Stückzahl ging er von 11,7 auf 10,9 Prozent zurück.

In der Schaden- und Unfallversicherung lag das Neugeschäft im selbst abgeschlossenen Geschäft mit einer Millionen Euro oder einem Prozent ebenfalls leicht im Minus, nachdem es insbesondere in der Sparte allgemeine Haftpflicht um 1,1 Prozent sank. Die gebuchten Bruttobeiträge stiegen in diesem Segment insgesamt jedoch um 4,2 Prozent auf 1,55 Milliarden Euro.

Höhere Verwaltungs- und geringere Abschlussaufwendungen

Dazu trugen laut Geschäftsbericht auch die Beitragssatzanpassungen in der Kfz- sowie in der verbundenen Wohngebäudeversicherung bei.

Der Anstieg des gleitenden Neuwertfaktors, ein Elementarschaden-Mailing sowie die Übernahme der Bestände aus dem Kooperationsabkommen mit der WGV-Versicherung AG und der BGV-Versicherung AG in das interne Bestandsführungssystem haben ebenfalls eine Rolle gespielt.

Insgesamt gingen die gesamten Beiträge im Konzern damit von 3,5 Milliarden auf 3,4 Milliarden Euro zurück. Das Nettoergebnis aus den Kapitalanlagen, die um 3,8 Prozent auf 26,1 Milliarden Euro anwuchsen, verminderte sich von 1,09 Milliarden auf 1,02 Milliarden Euro.

„SV100+“ soll den Sparkassen-Vertrieb weiter optimieren

Die konzernweiten Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle sanken um 21,3 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Die Verwaltungsaufwendungen nahmen insgesamt von 295,3 Millionen auf 313,7 Millionen Euro zu und die Abschlussaufwendungen gingen von 312,4 Millionen auf 304,8 Millionen Euro zurück.

Chancen für künftiges Beitragswachstum, so wird im Geschäftsbericht ausgeführt, bieten dem öffentlichen Versicherer nach wie vor ungenutzte Kundenpotenziale der 105 Sparkassen im Geschäftsgebiet des SV Konzern. Es reicht von Baden-Württemberg über Teile von Rheinland-Pfalz und Hessen bis Thüringen. Dazu sei das Programm „SV100+“ initiiert worden.

Fokus liegt auf der Schaden- und Unfallversicherung

Damit solle „die strategische und organisatorische Ausrichtung der Sparkassen hinsichtlich des Versicherungsgeschäfts definiert und optimiert“ werden. Hierbei gehe es insbesondere um die Integration der SV-Konzerngesellschaften in die Vertriebsprozesse und -strategien der Sparkassen sowie um die weitere technologische Verzahnung mit deren Beratungssystemen und Onlineportalen.

Ein Schwerpunkt liege dabei – neben der betrieblichen Altersversorgung – im Geschäftsfeld Schaden-und Unfallversicherung. Zugleich solle durch die Einführung eines neuen Maklerportals dieser Vertriebskanal ebenfalls optimiert werden.

Der vollständige Geschäftsbericht des SV-Konzerns steht unter diesem Link zum kostenlosen Download bereit.