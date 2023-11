SV kauft sechsten Gebäudesanierer auf

20.11.2023

Die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG baut ihre Assistance-Leistungen in der Gebäudeversicherung aus. Dafür übernimmt ihre Tochter PGI Sanierung GmbH die WBS Öchsle e.K. „Die SV setzt damit den Weg fort, perspektivisch in all ihren Regionen mit eigenen Sanierungsunternehmen am Start zu sein“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Firma WBS ist bereits das sechste Unternehmen unter dem Dach der PGI. Nach der BTS Schadensanierung GmbH & Co. KG vor zwei Jahren folgten 2022 weitere Betriebe: die Aquinsa GmbH in Weingarten, die BWS Erbach GmbH in Ettlingen, die Pingitore Sanierung GmbH in Gottmadingen und die Weber Schadenmanagement GmbH in Heilbronn.

Damit sei die SV jetzt in Nordhessen, Oberschwaben, Süd- und Nordbaden, der Region Heilbronn und im Landkreis Göppingen mit eigenen Sanierungsunternehmen vertreten (VersicherungsJournal 9.3.2023, 25.8.2021).

Andreas Jahn (Bild: Thomas Dashuber)

„Wir setzen damit den Weg fort, perspektivisch in allen unseren Regionen mit eigenen Sanierungsunternehmen vor Ort zu sein. […] Und wir halten weiterhin Ausschau nach Sanierungsunternehmen für andere Teile des Geschäftsgebiets“, ließ sich Dr. Andreas Jahn, Vorstandschef der SV, anlässlich der Bilanz-Pressekonferenz (9.3.2023) zum strategischen Ziel zitieren.