Surfer versichern macht Spaß, aber nicht reich

19.5.2021 – Sylt, Surfen und mit guten Freunden feiern. So begann die Erfolgsgeschichte von „Surf-Protect-Complete“. Erfinder Klaus Hain hat sie dem VersicherungsJournal erzählt. Seine Gewinnmarge ist allerdings gering. Das Geschäft lohnt sich nur durch die Masse, die direkt im Internet abschließt. Deshalb warnt der Makler potenzielle Nachahmer vor solchen Nischenprodukten. Wer keinen Spaß am Thema und mit den Kunden hat, sollte seine Finger davon lassen.

Interviewpartner Klaus Hain, Inhaber der Carl Rehder GmbH Versicherungsmakler in Seevetal (Hittfeld) südwestlich von Hamburg, hat sich auf Versicherungen für Surfer spezialisiert. Nach acht Jahren Bundeswehr und dem Studium der Wirtschafts-Wissenschaften wurde er auf Sylt von einem Geschäftsstellenleiter des Versicherers Allianz angeworben. Eigentlich wollte Hain sich während der Probezeit einen „richtigen“ Job suchen, da die Vermittlung von Versicherungen nicht sein Traumberuf war. Daraus wurden dann fast elf Jahre bis zum Kauf des Unternehmens Carl Rehder.

VersicherungsJournal: Wann und wie wurde die Idee geboren, eine Absicherung speziell für Surfer zu entwickeln?

Klaus Hain: Seit 28 Jahren bin ich begeisterter Zuschauer des Surf-World-Cup vor der Insel Sylt. Diese Woche verbinde ich immer mit einer meiner Leidenschaften, dem Fotografieren. Irgendwann saß ich vor meinen Fotos und dachte mir, wie toll es wäre, meinen Firmennamen auf einem der Segel zu sehen. Wie der Zufall es will, erzählte mir eine gute Freundin (ehemalige Deutsche Meisterin im Windsurfen), dass ein junger Surfer namens Vincent Langer einen Sponsor sucht. So lernten wir uns kennen und unser Engagement in der Surfer-Szene begann.

Vincent wurde sehr schnell sehr erfolgreich. Irgendwann saßen wir beim Bier auf Sylt am Strand und Vincent fragte mich, ob ich nicht ein Produkt für Windsurfer entwickeln könnte. Es gab zwei entscheidende Vorgaben: „Es muss günstig sein, da wir Surfer nie Geld haben und es muss einfach sein!“ – So begann der Weg unserer kleinen Erfolgsstory.

VersicherungsJournal: Mit “Surf-Protect-Complete” bieten Sie die Möglichkeit, das gesamte Surf-Equipment gegen Diebstahl, Einbruchdiebstahl und Feuer zu versichern; dies beim Transport, auf Reisen und auch, wenn es im Fahrzeug zu Hause steht. Haben Sie sich den Namen auch auf Sylt ausgedacht?

Hain: Ja, es war auf Sylt während des Surf-World-Cups. Ich saß mit einem Freund bei einem Glas Wein und Pizza. Es könnten auch schon mehrere Gläser gewesen sein. Da sagte mein Freund plötzlich „Surf-Protect-Complete“ und dann: Du „machst es wie bei der Pizza – Europadeckung heißt L wie large“.

VersicherungsJournal: Sie bieten auch Haftpflicht-Versicherungen speziell für Surfer an. Was verbirgt sich dahinter?

Hain: In der Privathaftpflicht ist oft die Teilnahme an Regatten ausgeschlossen. Den Veranstaltern müssen die Teilnehmer aber meist einen entsprechenden Schutz nachweisen. Daher haben wir eine Art „Differenzdeckung“ zur bestehenden Privathaftpflicht-Versicherung entwickelt. Alternativ müssten die Mädels und Jungs sonst eine zweite Police abschließen, was unsinnig wäre.

VersicherungsJournal: Können Sie mit solchen Deckungen überhaupt Geld verdienen?

Hain: Es ist nach wie vor ein Nischenprodukt, das keine massenhaften Umsätze auslöst. Allerdings haben wir uns über die Jahre einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Szene erworben. Rund 80 Prozent der Verträge werden direkt auf unserer Homepage abgeschlossen, ohne dass wir Kundenkontakt haben. Ist eine Beratung erforderlich, ist die Marge schnell aufgebraucht. Aber es macht Spaß, weil die Surfer und Surferinnen eine tolle Truppe sind. In der Regel immer entspannt, lässig und neudeutsch einfach „cool“.

VersicherungsJournal: Sind Ihre Surfversicherungen ein „Türöffner“, um neue Kunden zu gewinnen?

Hain: Das sind sie, da wir über die Szene viele andere Sponsoren kennenlernen.

VersicherungsJournal: Was sind typische Schadenfälle?

Hain: Am häufigsten ist es der aufgebrochene Bus; oft aber auch der komplett gestohlene Bus. Hier scheint der VW-Bus favorisiert zu sein.

VersicherungsJournal: Welches besondere Know-how ist für die Beratung und den Vertrieb von Sport- und speziell Surfversicherungen erforderlich?

Hain: Man sollte schon wissen, wie der Sport funktioniert. Vor allem sollte man die Probleme der Sportler kennen und gut vernetzt sein.

VersicherungsJournal: Welchen Rat geben Sie Vermittlern, die ihre Produktpalette mit einem Nischenprodukt erweitern möchten?

Hain: Ich vermute, dass Nischenprodukte nicht zu Reichtum führen, aber uns macht unser Produkt einfach Spaß – und Spaß gehört ja auch dazu.

