Südvers-Gruppe reorganisiert Niederlassungen und Vertrieb

7.2.2022 – Der süddeutsche Versicherungsmakler passt interne Strukturen an, um besser auf veränderte Anforderungen im gewerblichen Versicherungsgeschäft eingehen zu können. Das betrifft die Betreuung von Neukunden und Bestand. Das regionale Niederlassungsprinzips in der Fachbetreuung wird aufgegeben.

WERBUNG

Die Südvers Assekuranzmakler GmbH reagiert auf Veränderungen im Markt und strukturiert um. Die interne Organisation und Prozesse müssten angepasst werden, so das Unternehmen am Montag in einer Mitteilung.

Als Gründe für die Neuausrichtung führt der Versicherungsmakler unter anderem einen gestiegenen Bedarf an hybrider Beratung, schnellere Reaktionszeiten bei Firmenkunden und Produktgebern sowie die gestiegene Komplexität „bei der Platzierung von Versicherungsbedarfen wie Cyber“ an.

Ausrichtung von Fachbereich und Vertrieb

Eine Konsequenz daraus: Der Vermittler wird das regionale Niederlassungsprinzips in der Fachbetreuung aufgegeben. Es werde ein nationales Fachbetreuungskonzept nach Sparten mit separater Verantwortung für den Betrieb (Vertrag, Schaden und Platzierung) unter Führung der Fachbereichsleiter eingeführt.

Dazu werde es eine übergeordnete Funktion für Versicherer-Management, Portfoliosteuerung und Produktentwicklung geben. Die Niederlassungen des Maklers sollen sich künftig auf die Gewinnung neuer Kunden sowie die Betreuung des Bestands konzentrieren.

Auf der Führungsebene werden die Fachbereichsleiter ihren Kollegen aus dem Vertrieb gleichgestellt.

Neueinstellungen geplant

Für die neuen Strukturen braucht das Unternehmen neue Fachkräfte. Südvers hat 2020 sowie 2021 nach eigenen Angaben etwa 50 Neueinstellungen vorgenommen. „Für das laufende Jahr und 2023 planen wir jeweils circa 50 neue Stellen“, so der Makler auf Nachfrage. Der Aufbau betreffe alle Firmenbereiche wie Betrieb als auch Vertrieb, national und international.

In der Chefetage der Südvers Assekuranzmakler wird sich aktuell nichts ändern. Die Führungsmannschaft besteht aus Florian Karle, Stefan Wolfert, Johannes Berger und Ralf Bender. Rainer Schuler hat das Unternehmen kürzlich verlassen (VersicherungsJournal 31.1.2022).

Südvers bezeichnet sich als Versicherungs- und Risikoexperte für Mittelstand und Industrie. Das Unternehmen beschäftigt 500 Mitarbeiter in 18 Niederlassungen, davon neun in Deutschland, acht in Österreich und eine in der Schweiz. Hauptsitz ist Au bei Freiburg. Das Vermittlungsunternehmen ist inhabergeführt und hat 2020 nach eigenen Angaben ein Prämienvolumen von 480 Millionen Euro betreut.