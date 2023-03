Stuttgarter: „unabhängiger vom süßen Gift der Einmalbeiträge“

1.3.2023 – Die Stuttgarter hat ihre gebuchten Beiträge 2022 stabil gehalten. Bei den Einmalbeiträgen musste der Lebensversicherer dagegen einen Rückgang hinnehmen, aber auf geringerem Niveau als die Konkurrenz, wie Vorstandschef Guido Bader gestern betonte. Positiv bewertete er das Geschäft in der betrieblichen Altersversorgung und mit nachhaltigen Rentenprodukten.

Dr. Guido Bader, Vorstandschef der Stuttgarter Lebensversicherung a.G., ist zufrieden: „Trotz diverser Herausforderungen wie Ukrainekrieg, Zinsanstieg und Inflation war 2022 für uns ein gutes Geschäftsjahr.“

Guido Bader (Bild: Stuttgarter)

Die gebuchten Beiträge der Versicherungsgruppe liegen mit 810 Millionen auf Vorjahresniveau. „Um genau zu sein, sind wir um 20.000 Euro gewachsen“, ergänzt der Mathematiker.

Unabhängiger von Einmalbeiträgen

Das Neugeschäft in der Lebensversicherung ging bei der süddeutschen Gesellschaft um 7,8 Prozent von 1,948 auf 1,796 Milliarden zurück. Den Rückgang führt Vertriebsvorstand Ralf Berndt auch auf den Ausstieg aus dem Riester-Segment zurück.

Andere Gesellschaften mussten laut Bader aber höhere Einbußen hinnehmen, weil sie im Neugeschäft „abhängiger vom süßen Gift der Einmalbeiträge sind“. Die Stuttgarter bewegten sich hier mit 10,5 Prozent Anteil an den gebuchten Bruttobeiträgen „auf geringem Niveau“.

Zugelegt hat bei den Stuttgartern die betriebliche Altersversorgung (bAV). Der Anteil am Neugeschäft stieg 2022 auf 32,2 Prozent von 24,6 Prozent im Vergleichsvorjahr. Das Betriebsrentengeschäft will Bader in den kommenden Jahren weiter ausbauen.

WERBUNG

Sachversicherer wächst und ist profitabel

Die gebuchten Brutto-Beitragseinnahmen liegen mit 645,7 Millionen Euro fast auf Vorjahresniveau (646,8). Die Beitragseinnahmen nach laufenden Beiträgen sind auf 577,8 Millionen Euro gestiegen (2021: 558,9 Mio. Euro). Ihr Eigenkapital stockte die Gesellschaft um acht auf 192 Millionen Euro auf.

Der kleinere Sachversicherer der Stuttgarter kann laut Bader „kontinuierliches Wachstum“ ausweisen und ist mit einer Schaden-Kosten-Quote von 90,9 Prozent nach wie vor profitabel.

Die für die Schaden- und Unfallsparte verantwortliche Stuttgarter Versicherung AG weist im abgelaufenen Geschäftsjahr gesamte Beitragseinnahmen von 133,1 Millionen Euro aus (Vorjahr: 129,9 Mio. Euro), was einem Plus von 2,5 Prozent entspricht.

Der Geschäftsbericht 2022 wird ab dem 15. Mai auf der Webseite des Versicherers zur Verfügung stehen.

(Bild: Stuttgarter)

„GrüneRente“ legt zu

Ihre „GrüneRente“ (VersicherungsJournal 14.1.2021) bezeichnete die Stuttgarter als „Wachstumsmodell“. 31.943 Verträge hat der Lebensversicherer hier jetzt im Bestand: davon 8.605 klassische Rentenversicherungen, 20.750 fondsgebundene Rentenpolicen und 2.588 Rentenverträge mit Indexbeteiligung.

Am Neugeschäft 2022 betrug der Anteil der nachhaltigen Variante 32,1 Prozent, im Vergleichsvorjahr waren es 26,7 Prozent.

Im vergangenen Mai hatte die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. den Lebensversicherer abgemahnt. Der Versicherer hatte nach Darstellung der Verbraucherschützer für ein Gesundheitskonto geworben, bei dem es sich um eine fondsgebundene Rentenversicherung gehandelt haben soll. Das Produkt sei als „GrüneRente" angeboten worden (27.5.2022).

Die Stuttgarter hatten dazu eine Unterlassungserklärung abgegeben. „In dieser sichern wir zu, den Begriff Gesundheitskonto bei der Bewerbung unserer fondsgebundenen Rentenprodukte nicht mehr zu benutzen. Die Unterlassungserklärung bezieht sich nur auf diesen Sachverhalt“, teilte die Gesellschaft dazu mit.