Stuttgarter ernennt neuen Generalbevollmächtigten im Vertrieb

9.5.2025

Die Stuttgarter Versicherungsgruppe gibt eine Veränderung in ihrem Leitungsteam bekannt. Volker Bohn ist mit Wirkung zum 1. Mai zum Generalbevollmächtigten für unabhängige Vertriebspartner ernannt worden.

Bohn ist seit 2019 für das Unternehmen als Organisationsdirektor im Vertrieb tätig. „Seine Arbeit steht für eine konsequente Marktorientierung, strategischen Weitblick und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Partnern im unabhängigen Vertrieb“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Volker Bohn (Bild: Stuttgarter)

Neben seinen operativen Aufgaben ist er auch an verschiedenen strategischen Themen beteiligt. So übernahm er 2021 die Rolle des Nachhaltigkeitsbeauftragten. In dieser Funktion trieb er bis März 2024 die Implementierung des Nachhaltigkeitsboards und die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie maßgeblich voran und etablierte ein Nachhaltigkeitsmanagement.

Zudem war er Teil des Kernteams für den Strategieentwicklungsprozess der Stuttgarter und gehört zur Projektleitung des Fusionsprojektes mit der SDK-Gruppe. Noch in diesem Jahr soll der neue Konzern entstehen (VersicherungsJournal 22.10.2024).