Stühlerücken im Coya-Führungsteam

2.5.2019

Andrew Shaw ist seit Anfang Mai neuer Vorstandschef der Coya AG, teilte das Insurtech am Donnerstagvormittag mit. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hatte dem Unternehmen Mitte vergangenen Jahres die Zulassung als Schaden- und Unfallversicherer erteilt (VersicherungsJournal 25.6.2018).

Shaws Vorgänger Thomas Münkel wechselt an die Spitze des Aufsichtsrats. Er folgt auf Dr. Peter Hagen, der Coya als Gesellschafter und Berater auch künftig eng verbunden bleiben will. „Wie mit meinen Mitgründern und den Investoren und Gesellschaftern abgestimmt, war es meine Aufgabe, Coya vor allem beim Aufbau des Unternehmens und der Prozesse intensiv zu begleiten und zu unterstützen, mit dem Ziel, die Kontinuität im Unternehmen zu sichern und anschließend in eine beratende Funktion überzuwechseln“, lässt sich der ehemalige Aufsichtsratschef in der Meldung zitieren.

Das Coya-Führungsteam (v.l.n.r.): Sebastian Villarroel, Andrew Shaw, Laura Kauther, Thomas Münkel, Peter Hagen (Bild: Coya, Christian Manthey Photography)

Des Weiteren vermeldete das Unternehmen, dass der bisherige Head of Legal & Compliance, Johannes Jacobsen, als Chief Governance Officer in den Vorstand bestellt wurde. Diese Personalie steht den Angaben zufolge noch unter Vorbehalt der aufsichtsbehördlichen Zustimmung.