Stühlerücken bei den Versicherern

11.1.2022 – Im Januar gibt es in den Chefetagen der Gesellschaften neue Gesichter. Wechsel in ihren Führungsmannschaften melden ADAC und Sovag. Aufgrund einer Krebserkrankung wird der Bâloise-Chef Gert De Winter bis zum Sommer seine Arbeitszeit reduzieren. DMB, SV und Waldenburger besetzen ihre Maklervertriebe um.

Zum 1. Januar wird Claudia Tuchscherer (49) neue Vorstandschefin der ADAC Versicherung AG. Die Managerin tritt die Nachfolge von Marion Ebentheuer an, die das Unternehmen Ende 2021 verließ.

Tuchscherer wird im Führungsgremium künftig das kaufmännische Ressort sowie die Bereiche Personal, Versicherungsbetrieb, Informationsmanagement, Recht, Risikomanagement, Compliance, Revision und Rückversicherung verantworten.

Die Managerin kam 2020 von der SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG zum Versicherer des Automobilklubs und trat die Nachfolge von Heinz-Peter Welter an (VersicherungsJournal 31.8.2020).

Claudia Tuchscherer (Bild: Alen Stanojevic)

Wechsel bei der Sovag AG

Die Sovag AG holt nach eigenen Angaben mit Joanna Aquilina (45) eine neue Finanzvorständin an Bord. Die gelernte Wirtschaftsprüferin folgt in der Chefetage des Versicherers auf Dr. Gerd Meyer (71), der „in diesem Jahr“ in den Aufsichtsrat wechselt.

Die der Gossmann & Cie. GmbH gehörende Minerva Capital GmbH übernahm am 30. Dezember 2020 100 Prozent des Aktienkapitals der Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-AG (Sovag). Verkäufer waren damals Gazprom Germania GmbH, Insurance Company of Gaz Industry (Sogaz) und Volga Resources Investments S.A (13.1.2020).

Aquilina kam 2019 als CEO zum maltesischen Versicherer von Gossmann & Cie. Diese Position werde sie auch weiter behalten, so das Unternehmen.

Joanna Aquilina (Bild: Sovag)

Bâloise-Chef muss kürzertreten

Gert De Winter, Vorstandschef der Bâloise Holding AG, muss seinen beruflichen Einsatz für seinen Arbeitgeber voraussichtlich bis Sommer 2022 einschränken. Als Grund führt der Schweizer Versicherungskonzern in einer Mitteilung eine Krebserkrankung ihres CEOs an. Der Manager kämpft mit einem Tumor in der Speiseröhre.

Die Führung des operativen Tagesgeschäfts übernimmt für die Dauer der medizinischen Behandlung der Bâloise-CEO in der Schweiz, Michael Müller. Den Start des Strategieprogramms „Simply Safe: Season 2“ werde De Winter trotz seiner Erkrankung aber weiter begleiten.

Neue Vertriebschefs

Bereits am 1. November trat Milan Jarosch seinen neuen Job als Vertriebsleiter bei der DMB Rechtsschutz-Versicherung AG an. Er soll den Maklervertrieb für die Gesellschaft deutschlandweit ausbauen. Der Manager kommt von der HDI-Tochter Perseus Technologies GmbH.

Ihren bundesweiten Maklervertrieb will auch die Waldenburger Versicherung AG stärken. Uwe Hartmaier übernahm zum 1. Januar den strategischen Ausbau und die Führung der Vertriebsteams inklusive Key Account. Er soll eng mit Vorstandschef Thomas Gebhardt zusammenarbeiten.

Ab dem 1. August wird Burghard Wilcke (51) die Direktion Makler/Inhouse Broker der SV Sparkassen-Versicherungen leiten. Er folgt auf Lorenz von Veltheim, der den Versicherer verlässt. Wilcke kommt vom Maklervertrieb der Ergo Versicherungen.