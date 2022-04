Stefan Knoll auf dem Sprung in den Frankfurter Römer?

27.4.2022

Auf einer Diskussions-Veranstaltung am vergangenen Wochenende hat Dr. Stefan M. Knoll, Gründer und Vorstandsvorsitzender der DFV Deutsche Familienversicherung AG, bekannt gegeben, dass er 2024 Oberbürgermeister von Frankfurt werden will. Dies meldet die Börsen-Zeitung in einem Bericht ihrer Online-Ausgabe am Dienstag.

Ein Unternehmenssprecher der Deutschen Familienversicherung bestätigt auf Nachfrage die Aussagen des Artikels. Weitere Angaben könne er aber nicht machen. Die Kandidatur sei Privatsache und spiele im Unternehmen derzeit auch keine Rolle. Eine Nachfolge für den Vorstandsvorsitz sei nicht in Planung. Die Hauptversammlung im Mai werde in gewohnter Manier von Knoll geleitet.

Stefan Knoll (Bild: DFV)

Der 64-Jährige wurde Mitte März auf dem Parteitag der Frankfurter CDU zum Schatzmeister und Schriftführer des CDU-Kreisverbandes gewählt. Die Entscheidung, Knoll im Zuge der Neuaufstellung nach den Wahldebakeln 2021 zu nominieren, galt auf der politischen Bühne als Überraschung, schrieb damals die Frankfurter Allgemeine. In seinem direkten Umfeld jedoch dürfte die Kandidatur kaum jemanden verwundert haben.