Signal Iduna schickt den Lebensversicherer in den Run-off

2.12.2021 – Die Versicherungsgruppe tritt zum 1. Januar 2022 mit einem neuen Lebensversicherer auf. Der soll in allen Geschäftsbereichen nachhaltig ausgerichtet sein und Klimaneutralität anstreben. Der Verein soll nur noch sehr beschränkt Neugeschäft schreiben.

Ab dem 1. Januar 2022 wird das Leben-Neugeschäft nahezu vollständig über die neue Signal Iduna Lebensversicherung AG gezeichnet, wie die Signal-Iduna-Gruppe am Mittwochnachmittag mitgeteilt hat. Bei der Signal Iduna Lebensversicherung a.G. sei Neugeschäft weiterhin möglich – beispielsweise könnten Dynamiken und sonstige Erhöhungen vorgenommen und Riester-Zulagen den Bestandsverträgen zugeschrieben werden.

Keine Frage der Definition

Clemens Vatter (Bild: Signal Iduna)

„Es wird der einzige Lebensversicherer sein, den wir aktiv im Neugeschäft draußen haben“, zitiert der Branchendienst Versicherungsmonitor den Leben- Vorstand der Gruppe, Clemens Vatter, zu der Neugründung. Dieser Aussage zufolge handelt sich nicht um einen stillen Run-off.

Gleichwohl ist per Definition das Einstellen des Neugeschäfts bei einem (Lebens-) Versicherer ein Run-off. Dynamiken und Riester-Zulagen werden in diesem Sinn nicht mehr als Neugeschäft verstanden, weil sie originärer Bestandteil der nun in Abwicklung befindlichen Bestandsverträge sind.

Laut Pressemitteilung erhalten die Bestandskunden des Vereins „weiterhin alle zugesagten Leistungen und den vollen Service von den vertrauten Ansprechpartnern“. Letzteres dürfte den Verkauf des Bestandes an eine externe Abwicklungsplattform wohl ausschließen. Die Leistungszusagen würden in vollem Umfang erfüllt und das Serviceniveau beibehalten.

Führende Rolle angestrebt

Die neue Signal Iduna Leben soll den Unternehmensangaben zufolge beim Thema Nachhaltigkeit eine führende Rolle einnehmen und ein klimaneutrales Unternehmen werden. Sie soll die erste Gesellschaft in der Gruppe sein, die sich vom Tag der Gründung an in allen Geschäftsbereichen an nachhaltigen Grundsätzen ausrichtet.

Ein strategisches Ziel ist es, in allen Belangen ein klimaneutrales Unternehmen zu werden. Der Geschäftsbetrieb ist es bereits vom Gründungstag an. Dazu wird mit der Climate Partner GmbH kooperiert. Mit deren Hilfe werden CO2-Emissionen über Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Bis 2040 soll die Gruppe klimaneutral sein.

Auch das Kapitalanlage-Portfolio soll von Beginn an nachhaltig ausgerichtet sein und Schritt für Schritt klimaschonend werden, um langfristig Klimaneutralität zu erreichen. Für die Investments wurden Ausschlusskriterien definiert (beispielsweise für Unternehmen/ Projekte mit vornehmlich kohlebasierten Geschäftsmodellen).

Schulung des Vertriebs

Ulrich Leitermann (Archivbild: Meyer)

Für die neue Gesellschaft werden Produkte für Altersvorsorge und Einkommensschutz gestaltet, die auf einer nachhaltig ausgerichteten Kapitalanlagestrategie basieren, die den Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (UN PRI – Principles for Responsible Investment) folgt.

So wird die Fondspolice „SIGGI“ modernisiert und ab Januar als nachhaltige „Signal Iduna Global Garant Invest (SIGGI)“ angeboten. Über die gesamte Laufzeit sollen alle drei Anlagetöpfe (Sicherungsvermögen, der Signal-Iduna-eigene Spezialfonds sowie freie Fonds) gemäß der UN-PRI-Prinzipien investieren.

Der Vertrieb werde intensiv geschult und für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert, so die Pressemitteilung. Die Kunden würden über nachhaltige Vorsorgemöglichkeiten unter anderem im Beratungsprozess informiert.

Für Versicherungs-Unternehmen und -vermittler ändern sich im Hinblick auf Nachhaltigkeit mit der Änderung der EU-Versicherungsvertriebs-Richtlinie IDD und der europäische Finanzmarktrichtlinie Mifid II zum 2. August 2022 die Informationspflichten und Wohlverhaltensregeln (VersicherungsJournal 30.11.2021).

Nachhaltigkeit als Wachstumstreiber

Das Thema Nachhaltigkeit sei auf absehbare Zeit der große Treiber wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen. „Wir wollen unseren aktiven Beitrag leisten“, wird Konzernchef Ulrich Leitermann in der Pressemitteilung zitiert.

Der neue Risikoträger ist direkt an die Signal Iduna Holding angebunden. Damit sei eine zukunftsorientierte Unternehmenssteuerung möglich, beispielsweise bei der Ausstattung der Gesellschaft mit Eigenmitteln sowie der Ausrichtung der Kapitalanlage.