Signal Iduna macht sich für Mitarbeiter hübsch

16.2.2022 – Die Signal Iduna befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Im Pressegespräch erläuterte Konzernchef Ulrich Leitermann den internen Umbau und den Umgang mit mehr Flexibilität.

Im Hinblick auf den sich verschärfenden Wettbewerb um Fachkräfte stellt sich die Signal Iduna Gruppe räumlich und organisatorisch, aber auch kulturell neu auf. Es sei „kein so ganz leichtes Unterfangen“, die Mitarbeiter aus dem Homeoffice wieder in die Hauptverwaltungen zurückzuholen, sagte Vorstandschef Ulrich Leitermann am Dienstag in einem virtuellen Pressegespräch.

Viele hätten sich an die Arbeit zu Hause gewöhnt, andere würden gerne zurückkehren, wünschten sich aber mehr Flexibilität. Zeitweise arbeiteten 85 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice.

Freiwillig und ohne Zuschlag

Ulrich Leitermann (Archivbild: Meyer)

In diesem Umfeld sieht Leitermann eine Chance für Arbeiten am Samstag. „Für viele ist das ein rotes Tuch, [...] aber ich nehme wahr, dass wir damit den Wünschen der Mitarbeiter nach mehr Flexibilität entgegenkommen“, sagte er. Arbeiten am Samstag sollen seiner Meinung nach freiwillig, ohne Zuschläge, nur in Form des mobilen Arbeitens und im Rahmen einer Fünf-Tage-Woche (also im Tausch gegen einen anderen Wochentag) möglich sein.

Eine Regelung über Homeoffice wird noch mit dem Betriebsrat ausgehandelt. Leitermann stellt sich eine Option für zwei bis drei Tage vor. Die Belegschaft habe während der Pandemie gezeigt, dass sie auch außerhalb der Büros produktiv arbeiten könne.

Eine Erwartungshaltung nach mehr Flexibilität zeige sich auch in einer Befragung der Beschäftigten. Während der Pandemie sind die möglichen Arbeitszeiten von sechs bis 22.00 Uhr ausgedehnt worden. Die Belegschaft wuchs 2021 um rund 120 auf rund 6.500 Vollzeitkräfte.

„Campus-Stil“ erfasst nun auch Signal Iduna

Rund 50 Millionen Euro lässt sich die Gruppe die Modernisierung der Arbeitsplätze im „Campus-Stil mit Meeting- und Coffee-Points sowie Ruhe und Co-Laborationsflächen“ kosten. „Heller, freundlich, offen, attraktiv – Räumlichkeiten, in die man gerne geht, zumindest tageweise“, so Leitermann.

In diesem Betrag stecken auch Investitionen in die IT. Hier sieht er den höchsten Fachkräftemangel und weiteren Investitionsbedarf personeller und materieller Art. Die Neugestaltung der Arbeitsräume geht am Standort Hamburg-Dammtor mit einem Neubau von sechs Gebäudeteilen einher. Investiert werden rund 400 Millionen Euro.

20 Prozent der neuen Flächen, die 2026/27 fertiggestellt sein sollen, werde man selbst nutzen, den Rest vermieten. Am Hamburger Kapstadtring 5 kann der Neubau in der zweiten Jahreshälfte bezogen werden. Kosten hier: 150 Millionen Euro. „Das ist ein großes Investitionsprogramm. Das ist wegen des Fachkräftemangels auch notwendig. Dem muss man sich als moderner, attraktiver Arbeitgeber stellen“, so Leitermann.

Der beste Januar

Die Signal Iduna Gruppe ist 2021 laut Leitermann um 3,2 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro Bruttobeitrag gewachsen. „Das ist drei Mal so stark wie der Markt.“ Einem „sehr guten“ Vertriebsergebnis 2020 sei ein nochmals „sehr gutes“ 2021 mit einem Plus um 8,8 Prozent gefolgt.

2022 setze sich diese Entwicklung fort. „Der Januar war der bisher beste der Gruppe“, so Leitermann. Er ist sich sicher, die für 2023 geplanten sieben Milliarden Euro Prämien zu erzielen.

Nach bisherigen Zahlen legten die Kompositversicherer 2021 um 4,3 Prozent zu. In der Lebensversicherung sei die Trendwende bei den laufenden Beiträgen mit einem Plus von 1,6 Prozent geschafft worden, so Leitermann. Zusammen mit den Einmalbeiträgen betrage das Plus 3,4 Prozent.

Kein Verkauf von Beständen

Die Signal Iduna Lebensversicherung a.G. zeichnet seit Jahresbeginn nur noch Dynamiken und sonstige Erhöhungen, aber kein echtes Neugeschäft mehr (VersicherungsJournal 2.12.2021). Ein Verkauf der Lebensversicherungs-Bestände sei nie diskutiert worden und „kommt für uns auch nicht infrage“, so Leitermann.

Mit der neuen Signal Iduna Lebensversicherung AG, die von Anbeginn an klimaneutral und taxonomiekonform in der Kapitalanlage ausgerichtet sei, wolle man sich vom Markt abheben. Die Anlagerichtlinien würden klar gefasst – „bspw. keine Anlagen in Atom, Erdöl und Kohle“.

In der Krankenversicherung sei man 2021 um 2,6 Prozent bei „moderaten Anpassungen“ gewachsen. Entgegen dem Markttrend habe man circa 1.000 Vollversicherte hinzugewonnen.

Ergebniszahlen werden erst zur Bilanzpressekonferenz genannt. Die Belastungen aus Naturkatastrophen-Schäden dürften für die Gruppe überschaubar bleiben. Für rund 6.000 Schäden aus der Sturmflut „Bernd“ fallen dank eines guten Rückversicherungs-Schutzes zwischen 30 und 35 Millionen in den eigenen Büchern an. Der Bruttoschaden liegt bei 240 Millionen Euro.