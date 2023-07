SDK erwartet Renaissance der Vollversicherung

3.7.2023 – Die Süddeutschen Krankenversicherung weist zwar für 2022 weniger Gewinn aus, doch handele es sich dabei um ein „robustes“ Ergebnis. Eine positive Perspektive zeichnet sich bei der seit langem rückläufigen Entwicklung der Vollversicherten ab.

Mit der Erhöhung der Kapitalmarktzinsen hat auch der Aktuarielle Unternehmenszins 2023 die Wende geschafft, sagte Benno Schmeing, der im Vorstand der Süddeutschen Krankenversicherung a.G. unter anderem für die Kapitalanlagen zuständig ist, am Freitag in der Bilanzpressekonferenz.

Nachdem in den Vorjahren die Beitragsanpassungen für sein Haus vergleichsweise hoch ausgefallen seien, werde es nun keine Beitragsanpassungen aus dem Zinsgeschäft mehr geben.

Viele Abgänge durch Tod bei der Süddeutschen Krankenversicherung

Benno Schmeing (Bild: SDK)

„Die private Krankenversicherung und insbesondere die SDK haben eine solide attraktive Basis geschaffen, so dass 99,4 Prozent der Kunden lebenslang, selbst im Alter 100, unter dem Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben.“

Die Zahl der Vollversicherten ist 2022 erneut um 2.400 auf rund 148.000 Personen zurückgegangen. „Aufgrund des alten Bestandes bräuchten wir alleine 3.000 neue Vollversicherte, um die Parität halten zu können“, so Schmeing.

Mit Blick auf die preisliche Normalisierung nach dem gesetzlichen Einschnitt durch die Einführung des Unisex-Tarifes erwartet er für die nächsten Jahre eine „Renaissance der Vollversicherung“.

2023 war bereits zum Jahr der Vollversicherung ausgerufen worden, was sich vertrieblich in einem Plus um 30 Prozent bis zur Jahresmitte bei den Monatssollbeiträgen niedergeschlagen hat. Zur Neuproduktion hätten alle Vertriebswege gleichermaßen beigetragen. Insgesamt erhöhte sich der Bestand an versicherten Personen um rund 7.000 auf 636.500 Personen.

WERBUNG

Krankenversicherte gehen wieder vermehrt zum Arzt

Ulrich Mitzlaff (Bild: SDK)

Mit Blick auf das „robuste“ Ergebnis von 86 Millionen Euro für 2022 sprach Vorstandschef Dr. Ulrich Mitzlaff von einem „gut bestellten Haus“, dass er übernommen habe: „2021 lag das Geschäftsergebnis mit dem Rekordwert von 160 Millionen Euro außergewöhnlich hoch.

Der 10-Jahres-Schnitt bewegt sich dagegen bei rund 110 Millionen Euro. Die erhöhten Investitionen und gestiegenen Leistungsausgaben haben in Summe dazu geführt, dass das aktuelle Ergebnis unter diesem Schnitt liegt.“

Infolge von Nachholeffekten nach dem Ende der Pandemie, aber auch medizinischer Inflation, erhöhten sich die Leistungsausgaben 2022 um 8,9 Prozent auf 614 Millionen Euro. Die Schadenquote erreichte 69,2 (64,9) Prozent. Der Krankenversicherer buchte 942 (919) Millionen Euro Prämie; davon entfallen 70 Prozent was auf die Vollversicherung.

Kennzahlen 2022 (Bild: SDK)

Der Geschäftsbericht ist unter diesem Link abrufbar.