„Schreckliche Woche“ vermiest der Allianz das starke Halbjahresergebnis

6.8.2021 – Die Allianz SE hat im ersten Halbjahr 2021 überraschend gute Ergebnisse erzielt. Im Halbjahresvergleich ergibt sich ein Umsatzplus von 3,1 Prozent auf 75,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis hat um 36,7 Prozent auf 6,7 Milliarden zugenommen. Die neuen Rechtsstreitigkeiten in den USA im Zusammenhang mit den Structured Alpha Fonds drängen dies jedoch voll in den Hintergrund.

Quartalsergebnisse präsentiert Giulio Terzariol üblicherweise alleine. Und eigentlich hätte der Finanzchef der Allianz SE zur Jahresmitte die Chance gehabt, nach einem „hervorragenden Start in das Jahr 2021 eine weitere starke Leistung im zweiten Quartal“ zu vermelden.

Nach dem Rückgang des Gesamtumsatzes der Gruppe im ersten Quartal 2021 (VersicherungsJournal 14.5.2021) konnte er für das zweite Quartal 2021 nämlich jetzt über ein Wachstum um 10,9 Prozent auf 34,3 Milliarden Euro im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal berichten. Das Periodenergebnis verbesserte sich weiter um 45,6 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro.

Oliver Bäte (Archivbild: Müller)

Bäte: „schreckliche Woche“ für den Aktienkurs

Im Halbjahresvergleich ergibt sich damit ein Umsatzplus von 3,1 Prozent auf 75,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis hat um 36,7 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro und das Periodenergebnis von 62,5 Prozent auf gut fünf Milliarden Euro zugenommen.

Erneut haben alle drei Geschäftsbereiche – die Schaden- und Unfallversicherung, die Lebens-und Krankenversicherung sowie das Asset Management – ein „gesundes Wachstum“ verzeichnet, wird am Freitagvormittag betont.

Dann jedoch begann nach der am vergangenen Sonntag veröffentlichten Ad-hoc-Meldung über eine Neubewertung der Risiken bei den Structured Alpha Fonds wegen der in den USA gegen die Allianz Global Investors U.S. LLS eingeleiteten Rechtsstreitigkeiten eine, so Oliver Bäte, vor allem für den Aktienkurs „schreckliche Woche“ (Medienspiegel 2.8.2021). Sie ließ es dem Allianz-Chef angeraten erscheinen, sich diesmal auch selbst zu Wort zu melden.

Wert in der oberen Hälfte der Zielspanne erwartet

Bäte versicherte, dass die Allianz voll mit den beteiligten US-Stellen kooperieren werde, um mögliche Managementfehler in diesem Zusammenhang aufzuklären. Er erinnerte aber zugleich daran, dass die Allianz Global Investors bereits vor Jahresfrist komplett neu aufgestellt wurde.

Zweifellos würden jedoch auch die aktuellen Ereignisse „Spuren hinterlassen“. Sie würden die Allianz aber gleichwohl „nicht von ihrem Weg abbringen“, gab sich Bäte überzeugt.

Mit Blick auf das operative Ergebnis im Gesamtjahr erwarte die Allianz nach dem positiven Verlauf im ersten Halbjahr daher nun einen Wert in der oberen Hälfte der Zielspanne, ergänzte Terzariol. Dagegen seien mögliche Auswirkungen auf den Jahresgewinn noch nicht abschätzbar, da völlig offen sei, ob und in welcher Höhe sich aus den diversen Verfahren konkrete finanzielle Auswirkungen ergeben.