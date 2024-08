S-Direkt-Vorstand Jürgen Cramer nimmt seinen Hut

14.8.2024

Bei der Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt) geht eine Ära zu Ende. Dr. Jürgen Cramer verlässt nach 28 Jahren das Unternehmen zum 31. August. Der Sprecher des Vorstands scheide aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen zur weiteren strategischen Ausrichtung und Steuerung des Versicherers auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen aus dem Führungsgremium aus, heißt es gegenüber der Presse.

Die 1996 gegründete S-Direkt, die seit 2023 eine hundertprozentige Tochter des Provinzial Konzerns ist, zählt zu den ältesten deutschen Direktversicherern. Cramer habe von Beginn an die Geschicke des Unternehmens geprägt und zu seiner erfolgreichen Entwicklung ganz maßgeblich beigetragen, wird berichtet. Als erster Anbieter von Telematiktarifen in der Kfz-Versicherung gehöre S-Direkt zu den Technologiepionieren in der Branche.

„Wir bedauern sehr die nun eingetretene Entwicklung und danken Dr. Jürgen Cramer außerordentlich für 28 äußerst erfolgreiche Jahre. Wir sind froh, nach diesen vielen Jahren gemeinsamer und erfolgreicher Arbeit weiter freundschaftlich und eng verbunden zu bleiben, und wünschen Dr. Cramer für die Zukunft alles Gute“, wird Dr. Wolfgang Breuer, Vorstandsvorsitzender der Provinzial Holding AG und Aufsichtsrat der S-Direkt, zitiert.

Jürgen Cramer (Bild: S-Direkt)

Eine direkte Nachfolge ist kurzfristig nicht geplant, berichtet ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage. Das Unternehmen wird künftig von Jörg A. Bolay, seit 2021 Vorstand der S-Direkt und der Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG (VersicherungsJournal 23.12.2020) sowie Dr. Lars-Uwe Pera, seit 2022 Mitglied des Führungsgremiums des Direktversicherers und seit 2023 im Vorstand der Hamburger Feuerkasse, geführt.