Rüdiger Burg verabschiedet sich von der DEVK

24.5.2022

Die DEVK Versicherungen geben personelle Veränderungen im Konzernvorstand bekannt. Rüdiger Burg (66) geht nach 48 Jahren im Unternehmen zum 31. Mai in den Ruhestand. Der Manager hatte es vom Auszubildenden bis in die Vorstandsetage geschafft (VersicherungsJournal 14.6.2017).

Seine Ressorts werden auf mehrere Vorstandsmitglieder verteilt. Michael Knaup (48) übernimmt zusätzlich die Ressorts Sach- und Huk-Betrieb sowie -Produktentwicklung. Dafür gibt er Teile des Bereichs Zentraler Service sowie das Konzern-Notfallmanagement an Gottfried Rüßmann (60) ab. Die Themen Informationssicherheit und Datenschutz sowie Sach- und Huk-Schaden gehen an Bernd Zens (59).

Außerdem werden zwei Manager aus dem eigenen Hause an die Spitze geholt. Annette Hetzenegger (56), seit Mai 2021 im Vorstand der DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG (28.5.2021), wird zusätzlich zum 1. Juni Vorstandsmitglied der DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG sowie der DEVK Allgemeine Versicherungs-AG. Sie verantwortet im Konzern künftig die Bereiche Kapitalanlagen und Zentraler Service.

Annette Hetzenegger

Bild: DEVK

Michael Zons

Bild: DEVK vor

Dr. Michael Zons (47), aktuell Vorstandsmitglied in der DEVK Krankenversicherungs-AG und Generalbevollmächtigter in der Lebensversicherung, steigt zum 1. Juni in die Führungsriege der beiden Versicherungsvereine ein. Hinzu kommen Aufgaben im Vorstand der DEVK Allgemeine Leben und der DEVK Allgemeine.

Bei den Lebensversicherern übernimmt er von Rüßmann die Ressorts Betrieb und Leistung Leben, betriebliche Altersversorgung und Produktentwicklung. Ebenso gehören künftig aktuarielle Grundsatzfragen, die Versicherungsmathematik für die Leben-Gruppe und das Qualitätsmanagement zu seinem Verantwortungsbereich.