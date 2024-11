Rolf Wiswesser gibt den Maklervertrieb der Allianz Sach ab

29.11.2024 – Zum Jahresende geht Rolf Wiswesser in den Ruhestand. Das Ressort Maklervertrieb Sach der Allianz übernimmt übergangsweise Firmenvorstand Ulrich Stephan, bis der Geschäftsbereich neu ausgerichtet ist.

Die Allianz Versicherungs-AG meldet einen Vorstandswechsel. Dr. Rolf Wiswesser (61), Vorstand Maklervertrieb Sach, geht zum Jahresende in den Ruhestand. Die Leitung seines Ressorts übernimmt übergangsweise Ulrich Stephan (49), Vorstand für das Geschäftsfeld Firmen, zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben.

Rolf Wiswesser (Bild: Allianz)

Wiswesser war zwischen 1996 und 2000 in verschiedenen Vertriebs-Führungspositionen für das Unternehmen tätig (VersicherungsJournal 8.11.2006). In den Folgejahren stand er unter anderem rund fünf Jahre an der Spitze der deutschen AWD-Geschäftsführung (mittlerweile Swiss Life Select Deutschland GmbH) und war Vertriebsvorstand der Ergo-Gruppe (24.8.2011, 6.9.2011).

Der promovierte Finanzwissenschaftler kommt mit Unterbrechungen auf insgesamt 18 Jahre beim Sachversicherer der Allianz. Seit Mai 2016 ist er Mitglied des Vorstands (29.2.2016).

„Eine sehr erfolgreiche Ära geht zu Ende“, sagt der Vorstandsvorsitzende Frank Sommerfeld, „ich bedanke mich herzlich bei Rolf Wiswesser für 18 Jahre voller Engagement, Leidenschaft und herausragender Leistungen und wünsche ihm persönlich das Beste für die Zukunft.“

Allianz arbeitet an der zukünftigen Ausrichtung des Maklervertriebs

„Der Maklervertrieb der Allianz Versicherung hat sich in den letzten acht Jahren unter Führung von Rolf Wiswesser hervorragend entwickelt und trägt inzwischen mehr als 2,5 Milliarden Euro zu den Beitragseinnahmen der Gesellschaft bei“, so Sommerfeld. Auch in Zukunft werde er ein wichtiger Wachstumstreiber innerhalb des Unternehmens bleiben, seine Bedeutung wachse weiter.

Ulrich Stephan (Bild: Allianz)

„Um auf die sich ändernden Rahmenbedingungen wie fortschreitende Digitalisierung und zunehmende Maklerkonsolidierung zu reagieren, arbeiten wir gerade übergangsweise innerhalb der Allianz Versicherung daran, die zukünftige Ausrichtung des Maklervertriebs weiter zu stärken“, erklärt er.

Bis dieser Prozess abgeschlossen ist, übernimmt Stephan die Leitung des Ressorts. Der Manager ist seit Januar 2023 Mitglied des Vorstands der Allianz Versicherung (21.12.2022). Für den Konzern arbeitet er seit 2012 in verschiedenen Führungspositionen.

Vor seiner Berufung in den Vorstand leitete er unter anderem vier Jahre lang das SMC-Geschäft, war Büroleiter des CEO der damaligen Allianz Deutschland AG und hatte verschiedene Aufgaben im Bereich Marktmanagement.