Roland Assistance – Notfallhilfe in Form von Wartemusik?

3.8.2023 – Vermittler und Verbraucher berichten über ausbleibende Versicherungsleistungen, eine mangelhafte Erreichbarkeit und ungenügende Regulierungspraxis der Roland Assistance. Das Unternehmen dagegen ist mit seiner Performance im Kunden- und Pannenservice zufrieden.

„Im In- oder Ausland – bei Panne oder Unfall machen Sie Ihren Kunden mit der Kfz-Assistance wieder flott. Ein Anruf genügt“, heißt es auf den Interseiten der Roland Assistance GmbH. Man biete „kompetente Pannen-Hilfe“ sowie „exzellenten Service“ und sei „überall zur Stelle“. Die Realität sieht indes laut zahlreicher Erfahrungsberichte derzeit anders aus.

Essen und Trinken gehen aus

Michael Pannasch (Bild: privat)

So schildert Versicherungsmakler Michael Pannasch den Fall eines Kunden, der Mitte Juli in Spanien kurz vor der französischen Grenze mit seinem Auto samt Wohnwagen liegengeblieben ist – mit Partnerin und drei Kindern im Alter von vier bis acht Jahren an Bord.

Die Panne ereignet sich am 11. Juni um 10.23 Uhr, der Versicherer wird um 10.35 Uhr informiert. Ein Abschleppdienst wird angekündigt.

Rund siebeneinhalb Stunden später steht der Versicherungsnehmer mit seiner Familie bei zwischenzeitlich 34 Grad Celsius immer noch auf der Autobahn. Essen und Trinken gehen aus.

Er ruft verzweifelt seinen Makler an. Pannasch nimmt Kontakt zunächst zu den Itzehoer Versicherungen, dann zur Roland auf. Das Auto des Kunden wird um 22 Uhr abgeschleppt und zu einer sieben Kilometer entfernten Werkstatt gebracht.

Alltag ohne Auto

Zwei Tage später liegen immer noch keine Informationen über den weiteren Ablauf oder die Zusage eines Mietwagens vor. Die Familie wurde auf einen Campingplatz befördert. „Meine Ansprechpartnerin ist nicht erreichbar, die Werkstatt macht nach wie vor gar nichts und es bahnt sich eine Familienkrise an“, zeigte sich Pannasch genervt.

Dann kommt Bewegung in die Sache. Die Roland Aisstance meldet sich, allerdings: „Uns wurde gesagt, ein ständiges Anrufen von uns würde das nicht beschleunigen, wir sollen das doch bitte unterlassen“, berichtet der Kunde.

Das vorläufige Fazit: Die Familie ist mittlerweile – in Eigenregie und bislang auf eigene Kosten – zurück in Deutschland und organisiert sich. Das Auto steht seit der Panne vor drei Wochen immer noch in Spanien kurz vor der französischen Grenze.

Nur weil Pannasch über Linkedin Joachim Schabacker von der Itzehoer im Urlaub angeschrieben hat, ging es vorwärts – soweit, wie die Norddeutschen die Dinge eben vorantreiben konnten. „Aber wenn Roland nichts macht, sind denen auch die Hände gebunden“, so der Makler. „Ohne Vitamin B würde die Familie bestimmt heute noch auf der Autobahn sitzen.“

Kunden verloren

Ein anderer Vermittler ist ebenfalls nicht gut auf die Roland zu sprechen. Er habe kürzlich einen Kunden verloren, der sechs Wochen auf die Rückführung seines Fahrzeugs aus Italien gewartet habe. „Die Kommunikation dazwischen eine einzige Katastrophe“, bemerkt er.

Weitere berichten mit Problemen bei Verträgen der Itzehoer, aber auch der Barmenia Versicherungen, sofern diese die Roland als Partner für den Schutzbrief gewählt haben.

Schlechte Bewertungen

Die Verbraucherbewertungen zu Roland Assistance auf Trustpilot.com könnten mit 1,5 Sternen bei 34 Bewertungen kaum schlechter ausfallen, denn bei Abgabe einer Beurteilung muss mindestens ein Stern vergeben werden. Der Kundenservice sei eine reine Katastrophe, der Pannenservice ebenso, heißt es dort mehrfach.

„Im Schadensfall keine Hilfe zu erwarten“, schreibt ein Kritiker vor wenigen Tagen. Nach einem extremen Hagelschauer in Italien seien Front und Heckscheibe seines Autos zerbrochen.

„Nach einem Anruf bei der Roland-Notfallnummer wurde mein Schaden aufgenommen und mir versprochen, dass sich jemand bei mir meldet. Nachdem dies acht Stunden später nicht passierte, reihte ich mich wieder in die sehr lange Warteschleife ein, um zu erfahren, dass man mir aufgrund der vielen Schadensfälle nicht helfen kann und ich auf eigene Faust versuchen soll, Hilfe zu bekommen“, berichtet er.

Die Rechnungen solle er dann im Nachhinein einreichen. Um sicher zu gehen, bat er nach eigener Aussage einen Tag später um Freigabe von zwei Hotelübernachtungen. Hier wurde ihm gesagt, dass könne der Support nicht entscheiden, ein anderes Team würde in spätestens zwei Stunden zurückrufen. „Auch dieser Rückruf kam wie erwartet nicht“, so der Verbraucher.

Autovermietung zieht Konsequenzen

„Bei einer Panne wird man telefonisch nur mit Wartemusik hingehalten! Auch in der App bekommt man nur den Status zu sehen, dass die Meldung eingegangen ist! Absolut keine Unterstützung! Nie wieder!“, heißt es an andere Stelle.

Solche Schilderungen sind auf der Plattform reihenweise nachzulesen. Auch eine Autovermietung beschwert sich über die Roland Assistance, die eine Zahlung nur mit Abzügen leistete.

„Ein unhaltbarer Zustand. Jetzt muss der Kunde die Differenz tragen. Vielleicht kündigt er ja dann seinen Vertrag. Wir haben daraus gelernt. In Zukunft akzeptieren wir keine Kostenübernahme-Erklärungen mehr. Die Kunden müssen eben in Vorleistung gehen, wenn Sie sofort mobil bleiben wollen. Fazit: Nicht ein Stern ist dieses Unternehmen wert“, so das Unternehmen.

Unsere Erreichbarkeit bewegt sich konstant auf hohem Niveau. Roland Assistance

Mit der Performance zufrieden

Die Redaktion des VersicherungsJournals hat die Roland Assistance um eine Stellungnahme gebeten und unter anderem nach Problemen im Kundenservice gefragt. „Wir sind mit unserer Performance im Kundenservice zufrieden. Der Juli war der erste intensive Reisemonat in dieser Sommersaison. Unsere Erreichbarkeit bewegt sich konstant auf hohem Niveau“, erklärt der Versicherer.

Man habe sich innerhalb des Unternehmens intensiv auf die Reisezeit im Sommer vorbereitet. „Natürlich setzen wir diesen Prozess kontinuierlich fort. Sollte es dennoch in Einzelfällen zu Problemen kommen, nehmen wir solche Rückmeldungen sehr ernst“, heißt es weiter.

Größere Probleme sieht man auch beim Pannenservice nicht. „Bei Roland Assistance verfügen wir über ein starkes und europaweites Netzwerk für den Pannenservice. Mit vielen Partnern verbindet uns eine lange, gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, wird berichtet.

Dabei sei man aber auf die Leistungen beispielsweise von Mietwagenverleihern oder Pannenhelfern angewiesen. „In der Hochsaison im Sommer kann es hier in einzelnen Fällen zu eingeschränkten Verfügbarkeiten kommen. Das ist aber eine Herausforderung, die alle Wettbewerber gleichermaßen betrifft“, so die Kölner.

Unsere Partnerunternehmen sind mit unserer Performance zufrieden. Roland Assistance

Stabiles Portfolio

Auch mit der eigenen Personalsituation sei man zufrieden. „Wir haben im Vorfeld richtig prognostiziert, wie viele Schadenfälle während der Sommermonate auf uns zukommen. Entsprechend haben wir ausreichend viele Stellen eingeplant und diese im Recruiting auch erfolgreich besetzt. Schließlich haben wir unsere Mitarbeitenden mit intensiven Schulungen auf die Reisezeit im Sommer vorbereitet“, wird erklärt.

Man könne keine Auskunft darüber geben, wie viele Versicherungsverträge bei den Partnerunternehmen in den vergangenen zwölf Monaten gekündigt wurden. Auf die Frage, wie viele Versicherer die Zusammenarbeit mit der Roland Assistance gekündigt haben, antworten die Kölner: „Unsere Partnerunternehmen sind mit unserer Performance zufrieden. Dementsprechend verfügen wir über ein stabiles Portfolio.“