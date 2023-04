Robbie Williams als Überraschungsgast: DVAG erntet Shitstorm

6.4.2023 – Die Bild-Zeitung Köln und der Kölner Anzeiger haben auf Facebook über das Konzert des Sängers im Rahmen einer DVAG-Fachtagung berichtet. Neben eher zustimmenden Kommentaren beim Anzeiger fällt die Kritik im Zuge der Berichterstattung des Boulevardblattes scharf aus.

„Bärendienst für die Branche“ oder „tolle Aktion für die Mitarbeiter“? Die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG hat in der vergangenen Woche Sänger Robbie Williams einfliegen lassen, damit er zum Abschluss einer Fachtagung für die 13.000 Mitarbeiter ein Privat-Konzert gibt. Für die Show des Weltstars wurde die Kölner Lanxess-Arena angemietet.

Dies berichteten unter anderem die Bild-Zeitung Köln und der Kölner Stadt-Anzeiger. Beide Zeitungen veröffentlichten ihre Beiträge auch auf Facebook. Seither wird der Event dort fleißig kommentiert. Bis Mittwoch kamen beim Boulevardblatt 267 Kommentare und beim Anzeiger 667 Anmerkungen zusammen.

Deftige Kommentare

Robbie Williams

(Bild: Dmitri Sadovnikov, CC BY-SA 3.0)

Überwiegen beim Letzteren zustimmende Kommentare, dominieren bei der Bild-Zeitung die kritischen Töne. Nur vereinzelt heißt es hier: „Ich finde, das ist eine tolle Aktion“, „Mega“ oder „Wenn‘s einer Firma richtig gut geht, warum nicht. Tolle Aktion für die Mitarbeiter“.

„Tja … dann wissen jetzt die Kunden, was mit einem Teil der Versicherungsbeiträgen geschehen ist“, schreibt ein anderer Facebook-Nutzer. „Bärendienst für unsere Branche geleistet … Sollte sich jeder Versicherte der Deutschen Vermögensberatung mal überlegen, von wessen Geld sowas bezahlt wird“, meint ein anderer.

„Wie viele Kunden mussten die DVAG-Strukkis dafür wieder zu unnötigen, und/oder überteuerten, dafür aber provisionsoptimierten Verträgen bequatschen?“, wird gefragt. Und: „Sind die früher nicht in den Puff gefahren?“. „Die größten Verbrecher der Versicherungsbranche feiern ihre Abzocke halt ordentlich! So oder so ähnlich gab es schon mal eine Geschichte“, so ein weiterer Post.

„Jeder sollte die DVAG in Zukunft meiden. Statt das Geld in die Prämien und Verzinsung zu stecken, verheizen sie es mit Partys“, wird ferner kritisiert. „War bestimmt ein Schnäppchen und demnächst werden die Beiträge wieder erhöht“, lautet ein Kommentar. „Zahle ich doch gern mit meinen Beiträgen“, heißt es sarkastisch. „Ich werde meine Versicherungen überdenken“, postet eine Nutzerin.

Keine Peanuts

Der Kölner Stadt-Anzeiger ging einen Tag später in einem Beitrag der Frage nach, welche Summen für ein solches Privatkonzert auf den Tisch gelegt werden müssen.

Dort heißt es: „Was das gekostet hat, darüber kann man nur spekulieren. 2008 berichtete ‚RP Online“, dass Robbie Williams etwas über eine Million Euro für einen Auftritt verlangt. In 15 Jahren dürfte sich der Marktwert des einstigen Teenie-Idols nur unwesentlich verschlechtert haben.“

Stellungnahme der DVAG

Wie rechtfertigt nun der Versicherer den Auftritt und die damit verbundenen Kosten, unter anderem vor dem Hintergrund der momentan in Brüssel laufenden Vorbereitungen für ein EU-weites Provisionsverbot?

„Der Auftritt von Robbie Williams war ein Dankeschön für unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater für die letzten drei Jahre und steht in keinerlei Zusammenhang mit einem möglichen Provisionsverbot“, teilt eine Sprecherin der DVAG kurz und knapp mit.